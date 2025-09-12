Conheça Gabily, ex-romance de Neymar e possível participante de A Fazenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gabily, cantora e empresária, é um dos nomes mais comentados da nova edição de A Fazenda. Conheça a artista, que em 2018 teve um romance com Neymar

Gabily, cantora e ex-affair de Neymar, é cotada para o elenco da 17ª edição de A Fazenda, segundo o portal LeoDias. Com carreira no funk e presença marcante nas redes sociais, a artista promete agitar o reality rural da Record, que estreia na próxima segunda-feira (15).

Quem é Gabily?

Gabily, cujo nome verdadeiro é Gabriela Batista, é natural do Rio de Janeiro e ganhou notoriedade no cenário musical com seu talento no funk.

Além de sua carreira como cantora, ela também é empresária e influenciadora digital. Sua participação em A Fazenda promete trazer ainda mais visibilidade à sua trajetória artística.

Em 2017, a artista lançou uma parceria musical com Ludmilla. o Clipe ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações no YouTube.

Romance com Neymar

Gabily e o jogador de futebol Neymar Jr. viveram um breve romance em 2018, antes do relacionamento do atleta com Bruna Biancardi.

Apesar do término da relação, os dois mantêm uma amizade próxima até hoje. Recentemente, Gabily usou suas redes sociais para declarar apoio a Neymar após seu retorno ao Santos, demonstrando o carinho e respeito mútuo entre eles.

Expectativa para A Fazenda 17

A 17ª edição de A Fazenda estreia nesta segunda-feira, 15 de setembro, e promete agitar as noites de segunda-feira com muita emoção, polêmicas e surpresas.

Sob o comando de Adriane Galisteu e direção-geral de Rodrigo Carelli, a nova edição contará com 26 participantes e novidades no formato, incluindo dois infiltrados secretos que poderão faturar até R$ 50 mil, dependendo do sucesso de suas missões.