A Fazenda 17: Reality investe pesado e oferece o maior cachê da sua história

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Fazenda 17 estreia nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 22h30, na Record. Sob o comando de Adriane Galisteu e direção-geral de Rodrigo Carelli

Clique aqui e escute a matéria

A 17ª edição de A Fazenda estreia na próxima segunda-feira (15), e promete ser a mais ousada da história do reality rural da Record. Além de novidades no formato e no elenco, a emissora anunciou que os participantes receberão o maior cachê já pago na história do programa.

Em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (11), o diretor-geral de A Fazenda, Rodrigo Carelli, revelou que os participantes desta edição terão um cachê superior a R$ 70 mil.

Embora o valor exato não tenha sido divulgado, Carelli destacou que todos os peões receberão o mesmo valor, independentemente de sua popularidade ou apelo midiático.



Infiltrados secretos e novidades no formato

Além do cachê recorde, A Fazenda 17 trará novidades no formato do programa. Serão 26 participantes, incluindo dois infiltrados secretos que entrarão na casa com a missão de cumprir desafios e agitar o convívio entre os peões.

Esses infiltrados poderão faturar até R$ 50 mil, dependendo do sucesso de suas missões.

A nova temporada também contará com a volta de quadros populares, como a Cabine de Descompressão, Live do Eliminado, Aquecendo o Feno e Fuzenda, além de um segundo banheiro para acomodar o aumento no número de participantes.