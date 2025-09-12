fechar
A Fazenda 17: Reality investe pesado e oferece o maior cachê da sua história

A Fazenda 17 estreia nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 22h30, na Record. Sob o comando de Adriane Galisteu e direção-geral de Rodrigo Carelli

Por Guilherme Gusmão Publicado em 12/09/2025 às 16:35
A 17ª edição de A Fazenda estreia na próxima segunda-feira (15), e promete ser a mais ousada da história do reality rural da Record. Além de novidades no formato e no elenco, a emissora anunciou que os participantes receberão o maior cachê já pago na história do programa.

Em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (11), o diretor-geral de A Fazenda, Rodrigo Carelli, revelou que os participantes desta edição terão um cachê superior a R$ 70 mil.

Embora o valor exato não tenha sido divulgado, Carelli destacou que todos os peões receberão o mesmo valor, independentemente de sua popularidade ou apelo midiático. 

Infiltrados secretos e novidades no formato

Além do cachê recorde, A Fazenda 17 trará novidades no formato do programa. Serão 26 participantes, incluindo dois infiltrados secretos que entrarão na casa com a missão de cumprir desafios e agitar o convívio entre os peões.

Esses infiltrados poderão faturar até R$ 50 mil, dependendo do sucesso de suas missões.

A nova temporada também contará com a volta de quadros populares, como a Cabine de Descompressão, Live do Eliminado, Aquecendo o Feno e Fuzenda, além de um segundo banheiro para acomodar o aumento no número de participantes.

