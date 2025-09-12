fechar
Would You Marry Me: K-drama com ator de ‘Parasita’ ganha primeiro trailer

A história promete trazer uma comédia romântica divertida com um casal cheio de química. Estreia será em outubro na emissora sul-coreana SBS

Por Marilia Pessoa Publicado em 12/09/2025 às 13:00
Cena de Would You Marry Me
Cena de Would You Marry Me - Reprodução/Youtube

Would You Marry Me, k-drama com Choi Woo-shik, de Parasita, e Jung So-min, de Alquimia das Almas, teve o primeiro trailer divulgado.

A história promete trazer uma comédia romântica divertida e leve.

Em Would You Marry Me, a honesta trabalhadora Yoo Mary (Jung) descobre que seu noivo, Kim Woo-joo (Seo Beom-jun), está a traindo.

Furiosa e bêbada, ela passa a noite com um homem que, por coincidência, também se chama Kim Woo-joo (Choi).

Eles, então, decidem fingir um casamento de 90 dias para ganhar uma casa luxuosa oferecida pelo governo como prêmio para alguns casais.

A produção é dirigida por Song Hyun-wook e roteirizada por Lee Han-na.

Veja o trailer:

O k-drama estreia no dia 10 de outubro na emissora sul-coreana SBS. Ainda não há data para lançamento no Brasil.

