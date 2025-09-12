Flávio Ricco: Netflix faz convocação para profissionais do entretenimento - Encontro vai acontecer este mês no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A gigante do streaming não entra muito em detalhes a respeito, o que tem provocado certa expectativa em todos. Confira mais na coluna desta sexta (12)

O pessoal do mercado de Entretenimento (novelas, séries, realities...) está recebendo em sua “caixa de entrada” uma convocação da Netflix para um evento no Rio de Janeiro.

A gigante do streaming não entra muito em detalhes a respeito, o que tem provocado certa expectativa em todos. Diz apenas que o seu “time de Conteúdo no Brasil tem o prazer de convidá-lo(a) para um encontro especial com autores e diretores do Rio de Janeiro”.

E que “vamos aproveitar um momento de descontração para nos reunir e nos conhecer melhor em um dos lugares mais bonitos da cidade”.

O evento acontecerá em um badalado restaurante do Jardim Botânico, dia 23, a partir das 19h.

Acredita-se que, entre um bom vinho e outro e possível anúncio de investimentos, também poderá entrar no cardápio um tema ainda espinhoso para as plataformas: a regulamentação do streaming no Brasil. Uma conversa sobre o que poderá favorecer a produção nacional e maneiras de contornar a precarização nos contratos dos profissionais que transitam nessa cadeia. É o que se espera.

TV Tudo

Complicado entender

Em toda essa questão da Copa do Mundo, há quem, com justa razão, estranhe o fato do SBT - e não a Band - conseguir formar essa parceria com a NSports para a transmissão dos jogos.

A Band tem mais tradição no campo esportivo e o Galvão Bueno, sócio da NS, hoje é seu contratado.

Imagem de Galvão Bueno - Foto: Manoella Mello

Por outro lado

Fica no ar também a questão: será que não houve empenho da NSports em antes procurar a Band, em vez do SBT?

Até pela ordem deveria ser assim, em respeito ao contrato vigente do Galvão.

Não sei, mas tem coisas não tão bem explicadas nessa história.

Repercussão

A presença do SBT na próxima Copa do Mundo é um fato significativo.

Um movimento dos mais importantes, inclusive em condições de uma melhor recolocação na briga pela vice-liderança com a Record.

Isto posto

Também é chegado o momento, e até já passou um pouco, de se regularizar a questão dos direitos esportivos.

Fazer com as suas transações sempre aconteçam com absoluta transparência, dentro de princípios legais, mas também morais.

Por que isso...

Hoje, em se tratando da LiveMode, o panorama é, no mínimo, nebuloso.

Parceira da FIFA, a ela foi destinado o direito de negociar os direitos da Copa do Mundo de 2026. Vendeu para a Globo e agora para o SBT-NSports, sendo ela dona de um canal, a CazéTV.

Procedimento

Ronnie Von passou, recentemente, por uma “cirurgia de ablação”.

Procedimento minimamente invasivo usado para corrigir arritmias cardíacas, que consiste em ‘queimar’ ou ‘inativar’ pequenas áreas do coração responsáveis pela alteração no ritmo. Tá novo.

Com o Bial

E vida que segue... O Ronnie tem previsão de voltar aos trabalhos do seu “Companhia Certa”, na Rede TV!, na próxima semana.

Inclusive, na pauta do programa, uma entrevista com o jornalista Pedro Bial.

Neto na Copa

Já existe um movimento para que o Neto faça o programa “Os Donos da Bola” diretamente dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo.

Independentemente disso, a Rádio Craque Neto terá dois correspondentes acompanhando o Mundial.

Inseparáveis

Em “Três Graças”, próxima novela das nove da Globo, com estreia em 20 de outubro, Viviane (Gabriela Loran) e Gerluce (Sophie Charlotte) serão amigas inseparáveis, mas com caminhos distintos, porque apenas uma conseguiu cursar Farmácia. Em comum, ambas não admitem injustiças.

Imagem de Gerluce (Sophie Charlotte) e Viviane (Gabriela Loran). - Crédito: Globo/Estevam Avellar

Viajando

Depois de tanto tempo e “Escrava Isaura”, da Globo, continua rendendo para Lucélia Santos.

A atriz está novamente na Rússia gravando programas de TV e também com Portugal nesse roteiro, onde negocia apresentações de um espetáculo sobre Chico Mendes.

Bate – Rebate

BandNews FM lança, no dia 22, às 14h, o jornal “Tem Método”...

... Apresentado de três estúdios diferentes, terá Carlos Andreazza (Rio) na ancoragem em rede...

... Mais Ivan Brandão, em Brasília, e Michelle Trombelli, em São Paulo, trazendo diferentes perspectivas sobre os principais acontecimentos do país e do mundo.

No “Em OFF” desta sexta-feira, às 23h, pela Jovem Pan, Mariana Cantarelli recebe a atriz Priscila Fantin.

Netflix abriu as gravações do filme de “Sintonia”, spin-off da série, que dará continuidade à trajetória de Nando (Christian Malheiros)...

...”Sintonia” é a maior franquia original da plataforma no Brasil.

Em celebração aos 60 anos de Fernanda Torres, o Canal Brasil exibe no dia 15 uma maratona com onze filmes estrelados pela atriz.

Um dos maiores streamers do Brasil, Gaules, será o responsável por transmitir ao vivo o “Truco Masters”, dia 25 de outubro, em São Paulo...

... No digital, vai mobilizar mais de 20 câmeras.

Daniela Albuquerque conversa com Poliana Rocha, mulher do Leonardo, segunda-feira, no programa “Sensacional” pela Rede TV!.

C´est fini

Therla Duarte, atualmente no núcleo da Doceria em “Êta Mundo Melhor!”, vem com dois trabalhos no cinema.

Estará em “Os Picaretas Não Vão Pro Céu”, ao lado de Tirullipa e Paulinho Gogó, e “Tiro Certo Rio em Chamas”, com Tânia Alves e Cláudio Mascarenhas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

