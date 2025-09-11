fechar
Este clássico disponível na Netflix te mostra como funciona uma mente brilhante

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 16:07
Disponível na Netflix, Uma Mente Brilhante (2001) é um drama biográfico que retrata a vida de John Nash, um matemático brilhante que, aos 21 anos, formulou um teorema revolucionário, tornando-se uma estrela ascendente na academia. Interpretado por Russell Crowe, Nash é apresentado como um indivíduo excêntrico e isolado, cuja genialidade é ofuscada por uma luta interna contra a esquizofrenia paranoide.

O filme, dirigido por Ron Howard, segue a trajetória de Nash desde seus dias como estudante de pós-graduação em Princeton até sua luta para distinguir a realidade das alucinações.

O apoio incondicional de sua esposa, Alicia (interpretada por Jennifer Connelly), é fundamental em sua jornada de recuperação. Ao longo da narrativa, o espectador é imerso na mente de Nash, compartilhando suas percepções distorcidas e os desafios de viver com uma doença mental.

Lançado em 2001, Uma Mente Brilhante recebeu quatro prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. A obra é uma reflexão profunda sobre a complexidade da mente humana, a importância do apoio emocional e a capacidade de superação diante das adversidades.

