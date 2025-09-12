fechar
João Alberto | Notícia

Sônia Braga deve fazer o papel de Miriam Leitão

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Por JC Publicado em 12/09/2025 às 0:00
O debate do JC Educação, comandado pela colunista Mirella Araújo, recebeu Rossandro Klinjey, Jaime Ribeiro, os secretários Gilson Monteiro e Cecília Cruz, além de Laurindo Ferreira e Vladimir Melo
O debate do JC Educação, comandado pela colunista Mirella Araújo, recebeu Rossandro Klinjey, Jaime Ribeiro, os secretários Gilson Monteiro e Cecília Cruz, além de Laurindo Ferreira e Vladimir Melo - JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

O diretor Bruno Barreto convidou Sônia Braga para fazer o papel de Miriam Leitão no seu próximo filme "Em nome dos pais", baseado na obra homônima escrita por Matheus Leitão, filho da jornalista e acadêmica da ABL. Com roteiro de Maria Adelaide Amaral e em fase de pré-produção, o longa metragem terá Júlio Andrade no papel do próprio Matheus que, no livro, narrou a história da prisão e da tortura sofrida pelos seus pais, Miriam e o também jornalista Marcelo Netto, no regime militar.

JC IMAGEM
O debate do JC Educação, comandado pela colunista Mirella Araújo recebeu Rossandro Klinjey, Jaime Ribeiro, os secretários Gilson Monteiro e Cecília Cruz, além de Laurindo Ferreira e Vladimir Melo - JC IMAGEM

PERNAMBUCANOS

O cinema do nosso estado brilhou na seleção do candidato do Brasil ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Dos seis pré-selecionados para a escolha, que será anunciada segunda-feira, três são de diretores pernambucanos: “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho; “Manas”, de Marianna Brennand, e “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro.

CIDADANIA

Ontem, quando completava idade nova, o monsenhor Luciano Britto, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, e uma figura de muitos e muitos amigos, recebeu o título de Cidadão de Pernambuco, em reunião solene da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Sileno Guedes, que destacou a origem alagoana do novo pernambucano, que nasceu na cidade de Piranhas, no vizinho estado

RETORNO

Breno Schwambach retornou de Roma, onde participou de viagem representando a Toyolex, promovida pela Toyota, com os maiores vendedores dos seus carros no país.

NO RIO

Grupo de mulheres do Recife estão hospedadas no Copacabana Palace e vão conferir a programação do Art. Rio. Camila Gusmão, Fernanda Pessoa, Marcela Nunes, Gabi Trindade, Cintia Alves e Mariana Borges são algumas presentes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

CAFÉ

A Associação de Cafeterias de Pernambuco anunciou a chegada da 5ª edição do Eu Amo Café, evento que reunirá 31 cafeterias com combos especiais. A programação começará dia 5 de outubro e vai até dia 2 de novembro.

Julliana Brito/JC
Amanda Campos em evento fashion no RioMar - Julliana Brito/JC

BRASILEIROS

O Ministério da Cultura lança uma plataforma de “streaming”, que vai exibir exclusivamente documentários e filmes brasileiros.

REFORMA

A Base Naval de Aratu, na Bahia, onde o presidente Lula costumava passar temporadas de férias, passa por uma reforma nas suas instalações privativas, com investimento de R$ 3 milhões.

HISTÓRICO

Há tempos o Recife não tinha uma pré-estreia tão movimentada como a de “O Agente Secreto”, que reuniu diretores e cineastas em sessão pela manhã no Cinema São Luiz, e à noite contou com a participação do diretor Kleber Mendonça Filho e dos atores da trama, como Wagner Moura, no São Luiz e no Teatro do Parque. Sem dúvidas, uma noite que ficará marcada na história do cinema pernambucano.

Dayvison Nunes/Divulgação
A médica Marcela Costa em clique para coluna - Dayvison Nunes/Divulgação

ENCONTRO

A psicóloga, professora e escritora Adriana de Moraes ministra palestra com o tema “A sutil arte de lidar com o estresse”, na terça-feira, no Centro Cultural Marcos Hacker de Melo.

AMIZADE

A modelo Gisele Bündchen está amiga de Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Elas passearam numa lancha da brasileira que custa entre US$ 1,2 milhão e R$ 1,5 milhão, segundo o site americano Page Six.

CASAMENTO

Estudo da Universidade de Toronto afirma que homens casados têm duas vezes mais chances de envelhecer de forma saudável do que solteiros. A pesquisa acompanhou 7.641 canadenses com 60 anos ou mais.

Leia também

TJPE alerta para golpe com documento falso
SOCIEDADE

TJPE alerta para golpe com documento falso
O implante de José Dirceu foi feito por Fernando Basto
SOCIEDADE

O implante de José Dirceu foi feito por Fernando Basto

Compartilhe

Tags