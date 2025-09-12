Sônia Braga deve fazer o papel de Miriam Leitão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

O diretor Bruno Barreto convidou Sônia Braga para fazer o papel de Miriam Leitão no seu próximo filme "Em nome dos pais", baseado na obra homônima escrita por Matheus Leitão, filho da jornalista e acadêmica da ABL. Com roteiro de Maria Adelaide Amaral e em fase de pré-produção, o longa metragem terá Júlio Andrade no papel do próprio Matheus que, no livro, narrou a história da prisão e da tortura sofrida pelos seus pais, Miriam e o também jornalista Marcelo Netto, no regime militar.

O debate do JC Educação, comandado pela colunista Mirella Araújo recebeu Rossandro Klinjey, Jaime Ribeiro, os secretários Gilson Monteiro e Cecília Cruz, além de Laurindo Ferreira e Vladimir Melo - JC IMAGEM

PERNAMBUCANOS

O cinema do nosso estado brilhou na seleção do candidato do Brasil ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Dos seis pré-selecionados para a escolha, que será anunciada segunda-feira, três são de diretores pernambucanos: “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho; “Manas”, de Marianna Brennand, e “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro.

CIDADANIA

Ontem, quando completava idade nova, o monsenhor Luciano Britto, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, e uma figura de muitos e muitos amigos, recebeu o título de Cidadão de Pernambuco, em reunião solene da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Sileno Guedes, que destacou a origem alagoana do novo pernambucano, que nasceu na cidade de Piranhas, no vizinho estado

RETORNO

Breno Schwambach retornou de Roma, onde participou de viagem representando a Toyolex, promovida pela Toyota, com os maiores vendedores dos seus carros no país.

NO RIO

Grupo de mulheres do Recife estão hospedadas no Copacabana Palace e vão conferir a programação do Art. Rio. Camila Gusmão, Fernanda Pessoa, Marcela Nunes, Gabi Trindade, Cintia Alves e Mariana Borges são algumas presentes.

CAFÉ

A Associação de Cafeterias de Pernambuco anunciou a chegada da 5ª edição do Eu Amo Café, evento que reunirá 31 cafeterias com combos especiais. A programação começará dia 5 de outubro e vai até dia 2 de novembro.

Amanda Campos em evento fashion no RioMar - Julliana Brito/JC

BRASILEIROS

O Ministério da Cultura lança uma plataforma de “streaming”, que vai exibir exclusivamente documentários e filmes brasileiros.

REFORMA

A Base Naval de Aratu, na Bahia, onde o presidente Lula costumava passar temporadas de férias, passa por uma reforma nas suas instalações privativas, com investimento de R$ 3 milhões.

HISTÓRICO

Há tempos o Recife não tinha uma pré-estreia tão movimentada como a de “O Agente Secreto”, que reuniu diretores e cineastas em sessão pela manhã no Cinema São Luiz, e à noite contou com a participação do diretor Kleber Mendonça Filho e dos atores da trama, como Wagner Moura, no São Luiz e no Teatro do Parque. Sem dúvidas, uma noite que ficará marcada na história do cinema pernambucano.

A médica Marcela Costa em clique para coluna - Dayvison Nunes/Divulgação

ENCONTRO

A psicóloga, professora e escritora Adriana de Moraes ministra palestra com o tema “A sutil arte de lidar com o estresse”, na terça-feira, no Centro Cultural Marcos Hacker de Melo.

AMIZADE

A modelo Gisele Bündchen está amiga de Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Elas passearam numa lancha da brasileira que custa entre US$ 1,2 milhão e R$ 1,5 milhão, segundo o site americano Page Six.

CASAMENTO

Estudo da Universidade de Toronto afirma que homens casados têm duas vezes mais chances de envelhecer de forma saudável do que solteiros. A pesquisa acompanhou 7.641 canadenses com 60 anos ou mais.

