4 doramas de romance para assistir na Netflix e se emocionar

Os doramas de romance sempre são os mais procurados. Pensando nisso, separamos os melhores para você maratonar na Netflix e se apaixonar!

Na Netflix, os doramas seguem fazendo sucesso!

Com o final de semana chegando, já vale a pena separar uma listinha com produções de qualidade para maratonar.

Pensando nisso, vamos apresentar quatro doramas de romance perfeitos para você assistir na plataforma. Veja agora e aproveite!

Doramas de romance na Netflix

Imagem ilustrativa do dorama "Beleza Interior" - Reprodução/ Netflix

1. Beleza Interior

Sinopse:

Uma atriz de sucesso, mas encrenqueira, guarda um segredo que afeta sua aparência física.

2. Sorriso Real

Sinopse:

Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.

3. O Amor Volta para Casa

Sinopse:

Depois que seu negócio fracassa, um homem desaparece de sua família por 11 anos. Ele retorna como rico senhorio deles e provoca uma reunião conturbada.

4. O Tempo Traz Você pra Mim

Sinopse:

De luto, uma mulher volta magicamente para o ano de 1998 e conhece um homem que se parece muito com o antigo amor de sua vida.