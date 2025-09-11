4 doramas de romance para assistir na Netflix e se emocionar
Os doramas de romance sempre são os mais procurados. Pensando nisso, separamos os melhores para você maratonar na Netflix e se apaixonar!
Na Netflix, os doramas seguem fazendo sucesso!
Com o final de semana chegando, já vale a pena separar uma listinha com produções de qualidade para maratonar.
Pensando nisso, vamos apresentar quatro doramas de romance perfeitos para você assistir na plataforma. Veja agora e aproveite!
Doramas de romance na Netflix
1. Beleza Interior
Sinopse:
Uma atriz de sucesso, mas encrenqueira, guarda um segredo que afeta sua aparência física.
2. Sorriso Real
Sinopse:
Em meio a uma disputa pela herança, um charmoso herdeiro de uma rede de hotéis se apaixona por uma mulher carismática e seu enorme sorriso.
3. O Amor Volta para Casa
Sinopse:
Depois que seu negócio fracassa, um homem desaparece de sua família por 11 anos. Ele retorna como rico senhorio deles e provoca uma reunião conturbada.
4. O Tempo Traz Você pra Mim
Sinopse:
De luto, uma mulher volta magicamente para o ano de 1998 e conhece um homem que se parece muito com o antigo amor de sua vida.