5 doramas leves para se distrair da rotina agitada

Após um dia intenso, assistir um dorama leve e engraçado é sempre uma ótima opção. Separamos uma lista com títulos incríveis para você maratonar!

Após uma rotina cansativa, tudo o que precisamos é de um bom refúgio para relaxar.

Pensando nisso, separamos alguns doramas leves e engraçados para você adicionar na sua listinha.

Com essas produções asiáticas incríveis, você consegue esquecer a rotina pesada e relaxar mais o corpo e a mente. Veja agora!

Doramas leves para se distrair

Imagem do dorama "Clima do Amor" - Reprodução/ Netflix

1. A Fada do Levantamento de Peso

Sinopse:

Bok-joo é uma talentosa levantadora de pesos em busca da tão sonhada medalha de ouro, até que encontra o amor pela primeira vez em sua vida.

Onde assistir: Prime Video.

2. Nosso Eterno Verão

Sinopse:

Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-namorados voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.

Onde assistir: Netflix.

3. Intensivão de Amor

Sinopse:

Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática.

Onde assistir: Netflix.

4. Bon Appétit, Vossa Majestade

Sinopse:

Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.

Onde assistir: Netflix.



5. Hometown Cha-Cha-Cha

Sinopse:

Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.

Onde assistir: Netflix.