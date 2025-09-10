5 doramas leves para se distrair da rotina agitada
Após um dia intenso, assistir um dorama leve e engraçado é sempre uma ótima opção. Separamos uma lista com títulos incríveis para você maratonar!
Após uma rotina cansativa, tudo o que precisamos é de um bom refúgio para relaxar.
Pensando nisso, separamos alguns doramas leves e engraçados para você adicionar na sua listinha.
Com essas produções asiáticas incríveis, você consegue esquecer a rotina pesada e relaxar mais o corpo e a mente. Veja agora!
Doramas leves para se distrair
1. A Fada do Levantamento de Peso
Sinopse:
Bok-joo é uma talentosa levantadora de pesos em busca da tão sonhada medalha de ouro, até que encontra o amor pela primeira vez em sua vida.
Onde assistir: Prime Video.
2. Nosso Eterno Verão
Sinopse:
Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-namorados voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.
Onde assistir: Netflix.
3. Intensivão de Amor
Sinopse:
Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática.
Onde assistir: Netflix.
4. Bon Appétit, Vossa Majestade
Sinopse:
Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.
Onde assistir: Netflix.
5. Hometown Cha-Cha-Cha
Sinopse:
Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.
Onde assistir: Netflix.