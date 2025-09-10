fechar
Doramas | Notícia

5 doramas leves para se distrair da rotina agitada

Após um dia intenso, assistir um dorama leve e engraçado é sempre uma ótima opção. Separamos uma lista com títulos incríveis para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/09/2025 às 9:28
Imagem do dorama "Hometown Cha-Cha-Cha"
Imagem do dorama "Hometown Cha-Cha-Cha" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Após uma rotina cansativa, tudo o que precisamos é de um bom refúgio para relaxar.

Pensando nisso, separamos alguns doramas leves e engraçados para você adicionar na sua listinha.

Com essas produções asiáticas incríveis, você consegue esquecer a rotina pesada e relaxar mais o corpo e a mente. Veja agora!

Doramas leves para se distrair

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Clima do Amor" - Reprodução/ Netflix

1. A Fada do Levantamento de Peso

Sinopse:

Bok-joo é uma talentosa levantadora de pesos em busca da tão sonhada medalha de ouro, até que encontra o amor pela primeira vez em sua vida.

Onde assistir: Prime Video.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Nosso Eterno Verão

Sinopse:

Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-namorados voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.

Onde assistir: Netflix.

3. Intensivão de Amor

Sinopse:

Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática.

Onde assistir: Netflix.

4. Bon Appétit, Vossa Majestade

Sinopse:

Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.

Onde assistir: Netflix.

5. Hometown Cha-Cha-Cha

Sinopse:

Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.

Onde assistir: Netflix.

Leia também

5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"
DORAMAS

5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"
Doramas na Netflix: Conheça 8 títulos que vão virar seus favoritos da vida!
DORAMAS

Doramas na Netflix: Conheça 8 títulos que vão virar seus favoritos da vida!

Compartilhe

Tags