4 doramas lindos que vão fazer você enxergar a vida de outra forma

Separamos uma listinha com produções coreanas que prometem te fazer pensar de outra forma. Prepare a pipoca para maratonar esses títulos!

Clique aqui e escute a matéria

O mundo dos doramas é muito diverso, com histórias que vão de romances leves até tramas cheias de ação e emoção.

No entanto, alguns títulos se destacam por sua profundidade e por tocarem o coração de uma forma única.

Esses são os doramas que nos fazem rir, chorar e, acima de tudo, refletir sobre a vida, nossas relações e a forma como encaramos o mundo.

Nesta matéria, vamos apresentar títulos asiáticos profundos e bonitos para você maratonar.

Doramas lindos para maratonar

Imagem do dorama "Resident Playbook" - Reprodução/ Netflix

1. Trinta e Nove

Sinopse:

Contando umas com as outras nos bons e maus momentos. Três melhores amigas à beira dos 40 anos enfrentam a vida, o amor e a perda.

Onde assistir: Netflix.

2. Resident Playbook

Sinopse:

Residentes de ginecologia e obstetrícia do Centro Médico Yulje encaram o caos do trabalho e da vida pessoal na missão de se tornarem médicos e médicas excepcionais.

Onde assistir: Netflix.

3. Um Amor no Paraíso

Sinopse:

Depois dos altos e baixos da vida, um casal amoroso separado pela morte se reencontra no céu. Por lá eles descobrem que ele está nos seus 30 anos enquanto ela está nos seus 80.

Onde assistir: Netflix.

4. A Caminho do Céu

Sinopse:

Um jovem detalhista seu tio trabalham como limpadores de eventos traumáticos. Eles organizam os pertences de pessoas falecidas e descobrem as histórias que elas deixaram para trás.

Onde assistir: Netflix.