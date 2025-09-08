5 doramas sobre médicos que você deveria dar uma chance
Separamos algumas produções asiáticas que falam sobre médicos para você maratonar. Já prepara a listinha para não perder esses títulos incríveis!
O mundo dos doramas de medicina é fascinante e cativante, unindo o drama de alta tensão dos hospitais com histórias humanas profundas.
A seguir, vamos apresentar produções asiáticas que prometem prender sua atenção do início ao fim.
Prepare sua listinha para adicionar esses títulos de qualidade!
Doramas sobre médicos
1. Hospital Playlist
Sinopse:
Cinco médicos amigos desde a faculdade compartilham os desafios do dia a dia em um hospital e também o amor pela música.
Onde assistir: Netflix.
2. Médicos em Colapso
Sinopse:
Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.
Onde assistir: Netflix.
3. Resident Playbook
Sinopse:
Residentes de ginecologia e obstetrícia do Centro Médico Yulje encaram o caos do trabalho e da vida pessoal na missão de se tornarem médicos e médicas excepcionais.
Onde assistir: Netflix.
4. Dr. Romântico
Sinopse:
Um famoso cirurgião desaparece repentinamente e ressurge em um pequeno hospital como doutor Kim. Lá, ele trabalha para orientar e formar jovens médicos.
Onde assistir: Netflix.
5. O Doutor Estranho
Sinopse:
Depois de fugir da Coreia do Norte, Park Hun se torna um dos melhores cirurgiões da Coreia do Sul e promete reencontrar a mulher que deixou para trás.
Onde assistir: Netflix.