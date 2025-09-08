5 doramas sobre médicos que você deveria dar uma chance

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos algumas produções asiáticas que falam sobre médicos para você maratonar. Já prepara a listinha para não perder esses títulos incríveis!

O mundo dos doramas de medicina é fascinante e cativante, unindo o drama de alta tensão dos hospitais com histórias humanas profundas.

A seguir, vamos apresentar produções asiáticas que prometem prender sua atenção do início ao fim.

Prepare sua listinha para adicionar esses títulos de qualidade!

Doramas sobre médicos

Imagem do dorama "O Doutor Estranho" - Reprodução/ Netflix

1. Hospital Playlist

Sinopse:

Cinco médicos amigos desde a faculdade compartilham os desafios do dia a dia em um hospital e também o amor pela música.

Onde assistir: Netflix.

2. Médicos em Colapso

Sinopse:

Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.

Onde assistir: Netflix.

3. Resident Playbook

Sinopse:

Residentes de ginecologia e obstetrícia do Centro Médico Yulje encaram o caos do trabalho e da vida pessoal na missão de se tornarem médicos e médicas excepcionais.

Onde assistir: Netflix.

4. Dr. Romântico

Sinopse:

Um famoso cirurgião desaparece repentinamente e ressurge em um pequeno hospital como doutor Kim. Lá, ele trabalha para orientar e formar jovens médicos.

Onde assistir: Netflix.

5. O Doutor Estranho

Sinopse:

Depois de fugir da Coreia do Norte, Park Hun se torna um dos melhores cirurgiões da Coreia do Sul e promete reencontrar a mulher que deixou para trás.

Onde assistir: Netflix.