5 doramas sobre médicos que você deveria dar uma chance

Separamos algumas produções asiáticas que falam sobre médicos para você maratonar. Já prepara a listinha para não perder esses títulos incríveis!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 08/09/2025 às 10:54
Imagem do dorama "O Doutor Estranho"
Imagem do dorama "O Doutor Estranho" - Reprodução/ Netflix

O mundo dos doramas de medicina é fascinante e cativante, unindo o drama de alta tensão dos hospitais com histórias humanas profundas.

A seguir, vamos apresentar produções asiáticas que prometem prender sua atenção do início ao fim.

Prepare sua listinha para adicionar esses títulos de qualidade!

Doramas sobre médicos

1. Hospital Playlist

Sinopse:

Cinco médicos amigos desde a faculdade compartilham os desafios do dia a dia em um hospital e também o amor pela música.

Onde assistir: Netflix.

2. Médicos em Colapso

Sinopse:

Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.

Onde assistir: Netflix.

3. Resident Playbook

Sinopse:

Residentes de ginecologia e obstetrícia do Centro Médico Yulje encaram o caos do trabalho e da vida pessoal na missão de se tornarem médicos e médicas excepcionais.

Onde assistir: Netflix.

4. Dr. Romântico

Sinopse:

Um famoso cirurgião desaparece repentinamente e ressurge em um pequeno hospital como doutor Kim. Lá, ele trabalha para orientar e formar jovens médicos.

Onde assistir: Netflix.

5. O Doutor Estranho

Sinopse:

Depois de fugir da Coreia do Norte, Park Hun se torna um dos melhores cirurgiões da Coreia do Sul e promete reencontrar a mulher que deixou para trás.

Onde assistir: Netflix.

