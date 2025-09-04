5 doramas de romance leves e bonitos para maratonar no sofá!
Quando o dia termina, tudo o que precisamos é de algo leve para assistir e aquecer o coração. Separamos alguns doramas incríveis para você assistir!
Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma história que aqueça o coração, sem grandes dramas ou reviravoltas complexas.
É nesse momento que os doramas de romance leves e bonitos se tornam a companhia perfeita para uma maratona no sofá.
Esses doramas são uma dose de alegria e doçura, ideais para relaxar depois de um longo dia.
Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com títulos perfeitos para você assistir. Veja agora!
Doramas de romance leves
1. Amor Enrolado
Sinopse:
Uma adolescente desajeitada, mas apaixonada planeja conquistar o menino mais gato da escola alisando o cabelo, até que a chegada de uma pessoa nova muda tudo.
Onde assistir: Netflix.
2. Mulher Forte, Do Bong-soon
Sinopse:
Dona de uma força super-humana, Bong-soon não tem muita dificuldade para combater criminosos. Complicado mesmo é se ver dividida entre o amor de seu belo chefe e um policial intrigante.
Onde assistir: Viki.
3. Eu Não Sou Um Robô
Sinopse:
Uma mulher finge que é um robô e acaba se envolvendo em um estranho triângulo amoroso.
Onde assistir: Prime Video.
4. 100 Days My Prince
Sinopse:
Na Coreia antiga, o príncipe herdeiro Lee Yul quase morre em uma tentativa de assassinato e perde a memória. Vagando sob um novo nome, ele vive um grande amor.
Onde assistir: Netflix.
5. Her Private Life
Sinopse:
Uma dedicada curadora de arte tenta esconder que é super fã de Cha Shi-an, uma estrela de K-Pop.
Onde assistir: Netflix.