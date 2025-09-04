fechar
5 doramas de romance leves e bonitos para maratonar no sofá!

Quando o dia termina, tudo o que precisamos é de algo leve para assistir e aquecer o coração. Separamos alguns doramas incríveis para você assistir!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 04/09/2025 às 11:59
Imagem do dorama "Eu Não Sou Um Robô"
Imagem do dorama "Eu Não Sou Um Robô" - Reprodução/ Prime Video

Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma história que aqueça o coração, sem grandes dramas ou reviravoltas complexas.

É nesse momento que os doramas de romance leves e bonitos se tornam a companhia perfeita para uma maratona no sofá.

Esses doramas são uma dose de alegria e doçura, ideais para relaxar depois de um longo dia.

Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com títulos perfeitos para você assistir. Veja agora!

Doramas de romance leves

Observatório da TV
Amor Enrolado: Dilemas adolescentes e autodescoberta em ambiente retrô - Observatório da TV

1. Amor Enrolado

Sinopse:

Uma adolescente desajeitada, mas apaixonada planeja conquistar o menino mais gato da escola alisando o cabelo, até que a chegada de uma pessoa nova muda tudo.

Onde assistir: Netflix.

2. Mulher Forte, Do Bong-soon

Sinopse:

Dona de uma força super-humana, Bong-soon não tem muita dificuldade para combater criminosos. Complicado mesmo é se ver dividida entre o amor de seu belo chefe e um policial intrigante.

Onde assistir: Viki.

3. Eu Não Sou Um Robô

Sinopse:

Uma mulher finge que é um robô e acaba se envolvendo em um estranho triângulo amoroso.

Onde assistir: Prime Video.

4. 100 Days My Prince

Sinopse:

Na Coreia antiga, o príncipe herdeiro Lee Yul quase morre em uma tentativa de assassinato e perde a memória. Vagando sob um novo nome, ele vive um grande amor.

Onde assistir: Netflix.

5. Her Private Life

Sinopse:

Uma dedicada curadora de arte tenta esconder que é super fã de Cha Shi-an, uma estrela de K-Pop.

Onde assistir: Netflix.

