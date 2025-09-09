Doramas na Netflix: Conheça 8 títulos que vão virar seus favoritos da vida!
A Netflix está recheada de produções asiáticas incríveis. Separamos uma listinha com as melhores para você maratonar no sofá de casa e se apaixonar!
Os doramas, séries e novelas asiáticas que conquistaram o mundo, seguem fazendo sucesso na Netflix.
Nesta matéria, vamos apresentar as melhores produções disponíveis na plataforma para você adicionar na listinha. Veja agora!
Doramas na Netflix
1. Bon Appétit, Vossa Majestade
Sinopse:
Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.
2. Parasyte: The Grey
Sinopse:
Parasitas não identificados dominam os corpos humanos de forma violenta e ganham cada vez mais poder. Agora, a humanidade precisa combater essa crescente ameaça.
3. Caçadores de Demônios
Sinopse:
Caçadores de demônios trabalham disfarçados em um restaurante em um esforço para capturar os espíritos malignos que esperam encontrar a vida eterna.
4. Gostinho de Amor
Sinopse:
Em busca do estrelato culinário, um herdeiro arrogante conhece uma chef discreta, mas teimosa, e se encanta com suas receitas. Seria o início de um romance improvável?
5. Uma Seul Desconhecida
Sinopse:
Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.
6. Além do Direito
Sinopse:
Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.
7. Médicos em Colapso
Sinopse:
Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.
8. Retaliação
Sinopse:
O dublê Cha Dal-geon investiga a morte de seu sobrinho com a ajuda da agente secreta Go Hae-ri.