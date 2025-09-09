Doramas na Netflix: Conheça 8 títulos que vão virar seus favoritos da vida!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix está recheada de produções asiáticas incríveis. Separamos uma listinha com as melhores para você maratonar no sofá de casa e se apaixonar!

Os doramas, séries e novelas asiáticas que conquistaram o mundo, seguem fazendo sucesso na Netflix.

Nesta matéria, vamos apresentar as melhores produções disponíveis na plataforma para você adicionar na listinha. Veja agora!

Doramas na Netflix

Imagem do dorama "Médicos em Colapso" - Reprodução/ Netflix

1. Bon Appétit, Vossa Majestade

Sinopse:

Após viajar no tempo para a era Joseon, uma talentosa chef encontra um rei tirano. Seus pratos modernos cativam o paladar dele, mas desafios reais a aguardam.

2. Parasyte: The Grey

Sinopse:

Parasitas não identificados dominam os corpos humanos de forma violenta e ganham cada vez mais poder. Agora, a humanidade precisa combater essa crescente ameaça.

3. Caçadores de Demônios

Sinopse:

Caçadores de demônios trabalham disfarçados em um restaurante em um esforço para capturar os espíritos malignos que esperam encontrar a vida eterna.

4. Gostinho de Amor

Sinopse:

Em busca do estrelato culinário, um herdeiro arrogante conhece uma chef discreta, mas teimosa, e se encanta com suas receitas. Seria o início de um romance improvável?

5. Uma Seul Desconhecida

Sinopse:

Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.

6. Além do Direito

Sinopse:

Uma jovem advogada novata, com um forte senso de justiça, entra para um grande escritório de advocacia e precisa enfrentar o complexo mundo jurídico sob a tutela de uma mentora fria e exigente.

7. Médicos em Colapso

Sinopse:

Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.

8. Retaliação

Sinopse:

O dublê Cha Dal-geon investiga a morte de seu sobrinho com a ajuda da agente secreta Go Hae-ri.

