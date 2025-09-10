5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recentemente lançado pela Netflix, "Bon Appétit, Vossa Majestade" já está fazendo o maior sucesso. Separamos títulos parecidos para você maratonar!

Clique aqui e escute a matéria

Recentemente, a Netflix acabou mimando os seus assinantes com o dorama romântico "Bon Appétit, Vossa Majestade".

Além do romance encantador, a produção coreana ainda mistura tensão com comédia.

Nesta matéria, vamos apresentar títulos de época parecidos para você adicionar na listinha. Veja agora e aproveite!

Doramas de época incríveis

Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade" - Reprodução/ Netflix

1. Sr. Rainha

Sinopse:

Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Ele precisa encontrar uma maneira de se virar na corte real até conseguir voltar para casa.

Onde assistir: Netflix.

2. Mr. Sunshine

Sinopse:

Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre.

Onde assistir: Netflix.

3. Alquimia das Almas

Sinopse:

Uma feiticeira poderosa que habita o corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.

Onde assistir: Netflix.

4. O Rei de Porcelana

Sinopse:

Com o assassinato do príncipe herdeiro, sua irmã gêmea assume o trono. Só que ela deve esconder sua identidade e seu amor por um jovem se quiser sobreviver.

Onde assistir: Netflix.

5. Hwarang

Sinopse:

No período dos Três Reinos na Coreia, um grupo de jovens guerreiros praticantes das artes marciais e dos valores morais encontra amor e amizade no reino de Silla.

Onde assistir: Viki.