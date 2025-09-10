5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"
Recentemente lançado pela Netflix, "Bon Appétit, Vossa Majestade" já está fazendo o maior sucesso. Separamos títulos parecidos para você maratonar!
Recentemente, a Netflix acabou mimando os seus assinantes com o dorama romântico "Bon Appétit, Vossa Majestade".
Além do romance encantador, a produção coreana ainda mistura tensão com comédia.
Nesta matéria, vamos apresentar títulos de época parecidos para você adicionar na listinha. Veja agora e aproveite!
Doramas de época incríveis
1. Sr. Rainha
Sinopse:
Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Ele precisa encontrar uma maneira de se virar na corte real até conseguir voltar para casa.
Onde assistir: Netflix.
2. Mr. Sunshine
Sinopse:
Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre.
Onde assistir: Netflix.
3. Alquimia das Almas
Sinopse:
Uma feiticeira poderosa que habita o corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.
Onde assistir: Netflix.
4. O Rei de Porcelana
Sinopse:
Com o assassinato do príncipe herdeiro, sua irmã gêmea assume o trono. Só que ela deve esconder sua identidade e seu amor por um jovem se quiser sobreviver.
Onde assistir: Netflix.
5. Hwarang
Sinopse:
No período dos Três Reinos na Coreia, um grupo de jovens guerreiros praticantes das artes marciais e dos valores morais encontra amor e amizade no reino de Silla.
Onde assistir: Viki.