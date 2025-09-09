As séries com as cenas mais chocantes de todos os tempos
São momentos que provocaram lágrimas, gritos, debates acalorados e até memes — mas, acima de tudo, entraram para a história do entretenimento
Clique aqui e escute a matéria
A televisão sempre teve o poder de surpreender.
Entre mortes inesperadas, reviravoltas brutais e revelações que mudaram completamente o rumo das histórias, algumas cenas se tornaram tão impactantes que marcaram gerações de espectadores.
São momentos que provocaram lágrimas, gritos, debates acalorados e até memes — mas, acima de tudo, entraram para a história do entretenimento como símbolos de ousadia narrativa.
Reunimos aqui algumas das séries com as cenas mais chocantes de todos os tempos, que mudaram para sempre a forma como o público enxerga seus personagens favoritos.
1. Game of Thrones – O Casamento Vermelho
Onde assistir: HBO Max
Um dos episódios mais brutais da televisão. A cena do massacre durante um casamento não apenas chocou os espectadores, mas também redefiniu o nível de imprevisibilidade de Game of Thrones.
2. Breaking Bad – Adeus a Gus Fring
Onde assistir: Netflix
O fim do vilão mais elegante e frio da série é lembrado até hoje pelo choque visual e pela forma criativa com que a trama levou o espectador ao limite da tensão.
3. The Walking Dead – A chegada de Negan
Onde assistir: Star+ / Prime Video
O episódio em que Negan entra em cena, acompanhado de sua arma brutal, é considerado um divisor de águas na série. A violência explícita deixou os fãs entre traumatizados e fascinados.
4. Lost – A revelação da escotilha
Onde assistir: Disney+
Ao longo da primeira temporada, a escotilha misteriosa foi um dos grandes enigmas da ilha.
Quando finalmente foi revelada, a cena não apenas chocou, mas também abriu caminho para uma mitologia ainda mais complexa.
5. Euphoria – O confronto de Rue e Jules
Onde assistir: HBO Max
A série é conhecida por seu realismo cru, mas a intensidade emocional de certas cenas, como as discussões entre Rue e Jules, deixou o público em choque pela autenticidade do sofrimento retratado.
6. The Handmaid’s Tale – A execução coletiva
Onde assistir: Paramount+
Entre tantas cenas perturbadoras, a sequência de execução coletiva é uma das mais fortes da TV recente. Chocante e dolorosa, mostra o peso da opressão e a brutalidade de um regime totalitário.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
7. Stranger Things – A cena de Max no episódio “Dear Billy”
Onde assistir: Netflix
Com a música “Running Up That Hill” de Kate Bush ao fundo, Max corre contra a morte em uma das cenas mais emocionantes e tensas da série.
Um momento que deixou os fãs em lágrimas e choque pela intensidade.