As séries com as cenas mais chocantes de todos os tempos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

São momentos que provocaram lágrimas, gritos, debates acalorados e até memes — mas, acima de tudo, entraram para a história do entretenimento

Clique aqui e escute a matéria

A televisão sempre teve o poder de surpreender.

Entre mortes inesperadas, reviravoltas brutais e revelações que mudaram completamente o rumo das histórias, algumas cenas se tornaram tão impactantes que marcaram gerações de espectadores.

São momentos que provocaram lágrimas, gritos, debates acalorados e até memes — mas, acima de tudo, entraram para a história do entretenimento como símbolos de ousadia narrativa.

Reunimos aqui algumas das séries com as cenas mais chocantes de todos os tempos, que mudaram para sempre a forma como o público enxerga seus personagens favoritos.

1. Game of Thrones – O Casamento Vermelho

Onde assistir: HBO Max



Um dos episódios mais brutais da televisão. A cena do massacre durante um casamento não apenas chocou os espectadores, mas também redefiniu o nível de imprevisibilidade de Game of Thrones.

2. Breaking Bad – Adeus a Gus Fring

Onde assistir: Netflix



O fim do vilão mais elegante e frio da série é lembrado até hoje pelo choque visual e pela forma criativa com que a trama levou o espectador ao limite da tensão.

3. The Walking Dead – A chegada de Negan

Onde assistir: Star+ / Prime Video



O episódio em que Negan entra em cena, acompanhado de sua arma brutal, é considerado um divisor de águas na série. A violência explícita deixou os fãs entre traumatizados e fascinados.

4. Lost – A revelação da escotilha

Onde assistir: Disney+



Ao longo da primeira temporada, a escotilha misteriosa foi um dos grandes enigmas da ilha.

Quando finalmente foi revelada, a cena não apenas chocou, mas também abriu caminho para uma mitologia ainda mais complexa.

5. Euphoria – O confronto de Rue e Jules

Onde assistir: HBO Max



A série é conhecida por seu realismo cru, mas a intensidade emocional de certas cenas, como as discussões entre Rue e Jules, deixou o público em choque pela autenticidade do sofrimento retratado.

6. The Handmaid’s Tale – A execução coletiva

Onde assistir: Paramount+



Entre tantas cenas perturbadoras, a sequência de execução coletiva é uma das mais fortes da TV recente. Chocante e dolorosa, mostra o peso da opressão e a brutalidade de um regime totalitário.

7. Stranger Things – A cena de Max no episódio “Dear Billy”

Onde assistir: Netflix



Com a música “Running Up That Hill” de Kate Bush ao fundo, Max corre contra a morte em uma das cenas mais emocionantes e tensas da série.

Um momento que deixou os fãs em lágrimas e choque pela intensidade.