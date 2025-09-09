fechar
Séries | Notícia

As séries com as cenas mais chocantes de todos os tempos

São momentos que provocaram lágrimas, gritos, debates acalorados e até memes — mas, acima de tudo, entraram para a história do entretenimento

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/09/2025 às 14:45
Max, interpretada por Sadie Sink, em cena chocante de Stranger Things
Max, interpretada por Sadie Sink, em cena chocante de Stranger Things - Divulgação/Netflix

A televisão sempre teve o poder de surpreender.

Entre mortes inesperadas, reviravoltas brutais e revelações que mudaram completamente o rumo das histórias, algumas cenas se tornaram tão impactantes que marcaram gerações de espectadores.

São momentos que provocaram lágrimas, gritos, debates acalorados e até memes — mas, acima de tudo, entraram para a história do entretenimento como símbolos de ousadia narrativa.

Reunimos aqui algumas das séries com as cenas mais chocantes de todos os tempos, que mudaram para sempre a forma como o público enxerga seus personagens favoritos.

1. Game of Thrones – O Casamento Vermelho

Onde assistir: HBO Max

Um dos episódios mais brutais da televisão. A cena do massacre durante um casamento não apenas chocou os espectadores, mas também redefiniu o nível de imprevisibilidade de Game of Thrones.

2. Breaking Bad – Adeus a Gus Fring

Onde assistir: Netflix

O fim do vilão mais elegante e frio da série é lembrado até hoje pelo choque visual e pela forma criativa com que a trama levou o espectador ao limite da tensão.

3. The Walking Dead – A chegada de Negan

Onde assistir: Star+ / Prime Video

O episódio em que Negan entra em cena, acompanhado de sua arma brutal, é considerado um divisor de águas na série. A violência explícita deixou os fãs entre traumatizados e fascinados.

4. Lost – A revelação da escotilha

Onde assistir: Disney+

Ao longo da primeira temporada, a escotilha misteriosa foi um dos grandes enigmas da ilha.

Quando finalmente foi revelada, a cena não apenas chocou, mas também abriu caminho para uma mitologia ainda mais complexa.

5. Euphoria – O confronto de Rue e Jules

Onde assistir: HBO Max

A série é conhecida por seu realismo cru, mas a intensidade emocional de certas cenas, como as discussões entre Rue e Jules, deixou o público em choque pela autenticidade do sofrimento retratado.

6. The Handmaid’s Tale – A execução coletiva

Onde assistir: Paramount+

Entre tantas cenas perturbadoras, a sequência de execução coletiva é uma das mais fortes da TV recente. Chocante e dolorosa, mostra o peso da opressão e a brutalidade de um regime totalitário.

7. Stranger Things – A cena de Max no episódio “Dear Billy”

Onde assistir: Netflix

Com a música “Running Up That Hill” de Kate Bush ao fundo, Max corre contra a morte em uma das cenas mais emocionantes e tensas da série.

Um momento que deixou os fãs em lágrimas e choque pela intensidade.

