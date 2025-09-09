5 reality shows coreanos perfeitos para maratonar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gosta de reality show? Separamos uma listinha com algumas produções incríveis e envolventes para você maratonar no sofá de casa. Veja agora!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de doramas, já sabe que as produções sul-coreanas se destacam pela qualidade, enredos cativantes e uma dose de emoção.

Mas, além das séries ficcionais, os reality shows da Coreia do Sul são um gênero à parte, com formatos inovadores e histórias que parecem saídas de um filme.

De desafios de sobrevivência a encontros românticos, eles são a pedida perfeita para quem busca algo novo para maratonar. Veja agora!

Reality shows coreanos

Imagem do reality show "Finalmente Adultos" - Reprodução/ Netflix

1. Finalmente Adultos

Sinopse:

Um grupo de jovens chega aos 20 anos e dá adeus à adolescência. Nesse rito de passagem, eles passam juntos por suas primeiras experiências adultas.

Onde assistir: Netflix.

2. Novo Mundo

Sinopse:

Neste reality, seis celebridades em uma ilha paradisíaca fazem de tudo para acumular uma moeda digital que, no final, poderá ser convertida em dinheiro de verdade.

Onde assistir: Netflix.

3. Batalha de Influencers

Sinopse:

Nessa série de sobrevivência social, 77 influencers do YouTube, TikTok e Instagram colocam suas habilidades em prática para ver quem chama mais atenção.

Onde assistir: Netflix.

VEJA TAMBÉM: 4 doramas lindos que vão fazer você enxergar a vida de outra forma

4. Solteiros, Ilhados e Desesperados

Sinopse:

Em uma ilha deserta, solteiros e solteiras precisam encontrar o amor verdadeiro, já que só os casais podem sair e desfrutar um encontro romântico.

Onde assistir: Netflix.

5. O Jogo do Diabo

Sinopse:

Concorrentes se enfrentam em jogos de estratégia e inteligência ao longo de 7 dias e 6 noites.

Onde assistir: Netflix.