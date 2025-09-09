fechar
Doramas | Notícia

5 reality shows coreanos perfeitos para maratonar!

Gosta de reality show? Separamos uma listinha com algumas produções incríveis e envolventes para você maratonar no sofá de casa. Veja agora!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 09/09/2025 às 11:51
Imagem do reality show "Finalmente Adultos"
Imagem do reality show "Finalmente Adultos" - Reprodução/ Netflix

Se você é fã de doramas, já sabe que as produções sul-coreanas se destacam pela qualidade, enredos cativantes e uma dose de emoção.

Mas, além das séries ficcionais, os reality shows da Coreia do Sul são um gênero à parte, com formatos inovadores e histórias que parecem saídas de um filme.

De desafios de sobrevivência a encontros românticos, eles são a pedida perfeita para quem busca algo novo para maratonar. Veja agora!

Reality shows coreanos

1. Finalmente Adultos

Sinopse:

Um grupo de jovens chega aos 20 anos e dá adeus à adolescência. Nesse rito de passagem, eles passam juntos por suas primeiras experiências adultas.

Onde assistir: Netflix.

2. Novo Mundo

Sinopse:

Neste reality, seis celebridades em uma ilha paradisíaca fazem de tudo para acumular uma moeda digital que, no final, poderá ser convertida em dinheiro de verdade.

Onde assistir: Netflix.

3. Batalha de Influencers

Sinopse:

Nessa série de sobrevivência social, 77 influencers do YouTube, TikTok e Instagram colocam suas habilidades em prática para ver quem chama mais atenção.

Onde assistir: Netflix.

4. Solteiros, Ilhados e Desesperados

Sinopse:

Em uma ilha deserta, solteiros e solteiras precisam encontrar o amor verdadeiro, já que só os casais podem sair e desfrutar um encontro romântico.

Onde assistir: Netflix.

5. O Jogo do Diabo

Sinopse:

Concorrentes se enfrentam em jogos de estratégia e inteligência ao longo de 7 dias e 6 noites.

Onde assistir: Netflix.

