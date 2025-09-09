5 reality shows coreanos perfeitos para maratonar!
Gosta de reality show? Separamos uma listinha com algumas produções incríveis e envolventes para você maratonar no sofá de casa. Veja agora!
Se você é fã de doramas, já sabe que as produções sul-coreanas se destacam pela qualidade, enredos cativantes e uma dose de emoção.
Mas, além das séries ficcionais, os reality shows da Coreia do Sul são um gênero à parte, com formatos inovadores e histórias que parecem saídas de um filme.
De desafios de sobrevivência a encontros românticos, eles são a pedida perfeita para quem busca algo novo para maratonar. Veja agora!
Reality shows coreanos
1. Finalmente Adultos
Sinopse:
Um grupo de jovens chega aos 20 anos e dá adeus à adolescência. Nesse rito de passagem, eles passam juntos por suas primeiras experiências adultas.
Onde assistir: Netflix.
2. Novo Mundo
Sinopse:
Neste reality, seis celebridades em uma ilha paradisíaca fazem de tudo para acumular uma moeda digital que, no final, poderá ser convertida em dinheiro de verdade.
Onde assistir: Netflix.
3. Batalha de Influencers
Sinopse:
Nessa série de sobrevivência social, 77 influencers do YouTube, TikTok e Instagram colocam suas habilidades em prática para ver quem chama mais atenção.
Onde assistir: Netflix.
4. Solteiros, Ilhados e Desesperados
Sinopse:
Em uma ilha deserta, solteiros e solteiras precisam encontrar o amor verdadeiro, já que só os casais podem sair e desfrutar um encontro romântico.
Onde assistir: Netflix.
5. O Jogo do Diabo
Sinopse:
Concorrentes se enfrentam em jogos de estratégia e inteligência ao longo de 7 dias e 6 noites.
Onde assistir: Netflix.