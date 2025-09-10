fechar
Doramas | Notícia

7 doramas engraçados para alegrar os dias tristes

Está passando por um momento difícil? Existem algumas produções asiáticas que podem ajudar a alegrar os seus dias. Veja agora e aproveite!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/09/2025 às 10:57
Imagem do dorama "Porque Esta é a Minha Primeira Vida"
Imagem do dorama "Porque Esta é a Minha Primeira Vida" - Reprodução/ Netflix

Quem nunca passou por um dia de tristeza? A rotina pesada muitas vezes faz com que o estresse bata na porta.

Para você se livrar desse sentimento, separamos alguns doramas engraçados para alegrar o seu dia.

Quando estiver se sentindo triste, aperte o "play" em algum desses títulos para se sentir melhor. Veja agora!

Doramas para animar os dias mais tristes

1. Apostando Alto

Sinopse:

Empenhados em transformar sonhos virtuais em realidade, jovens empreendedores competem por sucesso e amor no implacável mundo da alta tecnologia coreana.

Onde assistir: Netflix.

2. 18 Outra Vez

Sinopse:

Dae-young, um homem de 37 anos à beira do divórcio, volta a ter 18 anos misteriosamente. Ele passa a frequentar a escola de seus filhos gêmeos e a experiência faz com que ele veja sua família e seu casamento com outros olhos.

Onde assistir: HBO Max.

3. O que Há de Errado com a Secretária Kim?

Sinopse:

Um executivo narcisista se envolve com sua secretária após nove anos de relacionamento profissional.

Onde assistir: Viki.

4. Beleza Verdadeira

Sinopse:

Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.

Onde assistir: Netflix.

5. Fadas da Limpeza

Sinopse:

Um empresário meticuloso e maníaco por limpeza se apaixona por uma moça desencanada.

Onde assistir: Netflix.

6. Playful Kiss

Sinopse:

Acompanhe a busca da estudante Jung So Min para conquistar o coração de Kim Hyun Joong, o garoto mais popular da escola.

Onde assistir: Viki.

7. Porque Esta é a Minha Primeira Vida

Sinopse:

Para economizar, dois companheiros de apartamento decidem se casar, mas enfrentam complicações inesperadas, como sogros exigentes e novos sentimentos.

Onde assistir: Netflix.

