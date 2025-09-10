7 doramas engraçados para alegrar os dias tristes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Está passando por um momento difícil? Existem algumas produções asiáticas que podem ajudar a alegrar os seus dias. Veja agora e aproveite!

Clique aqui e escute a matéria

Quem nunca passou por um dia de tristeza? A rotina pesada muitas vezes faz com que o estresse bata na porta.

Para você se livrar desse sentimento, separamos alguns doramas engraçados para alegrar o seu dia.

Quando estiver se sentindo triste, aperte o "play" em algum desses títulos para se sentir melhor. Veja agora!

Doramas para animar os dias mais tristes

Imagem do dorama "Porque Esta é a Minha Primeira Vida" - Reprodução/ Netflix

1. Apostando Alto

Sinopse:

Empenhados em transformar sonhos virtuais em realidade, jovens empreendedores competem por sucesso e amor no implacável mundo da alta tecnologia coreana.

Onde assistir: Netflix.

2. 18 Outra Vez

Sinopse:

Dae-young, um homem de 37 anos à beira do divórcio, volta a ter 18 anos misteriosamente. Ele passa a frequentar a escola de seus filhos gêmeos e a experiência faz com que ele veja sua família e seu casamento com outros olhos.

Onde assistir: HBO Max.

3. O que Há de Errado com a Secretária Kim?

Sinopse:

Um executivo narcisista se envolve com sua secretária após nove anos de relacionamento profissional.

Onde assistir: Viki.

4. Beleza Verdadeira

Sinopse:

Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.

Onde assistir: Netflix.

5. Fadas da Limpeza

Sinopse:

Um empresário meticuloso e maníaco por limpeza se apaixona por uma moça desencanada.

Onde assistir: Netflix.

VEJA TAMBÉM: 5 doramas leves e engraçados para assistir e relaxar

6. Playful Kiss

Sinopse:

Acompanhe a busca da estudante Jung So Min para conquistar o coração de Kim Hyun Joong, o garoto mais popular da escola.

Onde assistir: Viki.

7. Porque Esta é a Minha Primeira Vida

Sinopse:

Para economizar, dois companheiros de apartamento decidem se casar, mas enfrentam complicações inesperadas, como sogros exigentes e novos sentimentos.

Onde assistir: Netflix.