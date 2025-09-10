7 doramas engraçados para alegrar os dias tristes
Está passando por um momento difícil? Existem algumas produções asiáticas que podem ajudar a alegrar os seus dias. Veja agora e aproveite!
Quem nunca passou por um dia de tristeza? A rotina pesada muitas vezes faz com que o estresse bata na porta.
Para você se livrar desse sentimento, separamos alguns doramas engraçados para alegrar o seu dia.
Quando estiver se sentindo triste, aperte o "play" em algum desses títulos para se sentir melhor. Veja agora!
Doramas para animar os dias mais tristes
1. Apostando Alto
Sinopse:
Empenhados em transformar sonhos virtuais em realidade, jovens empreendedores competem por sucesso e amor no implacável mundo da alta tecnologia coreana.
Onde assistir: Netflix.
2. 18 Outra Vez
Sinopse:
Dae-young, um homem de 37 anos à beira do divórcio, volta a ter 18 anos misteriosamente. Ele passa a frequentar a escola de seus filhos gêmeos e a experiência faz com que ele veja sua família e seu casamento com outros olhos.
Onde assistir: HBO Max.
3. O que Há de Errado com a Secretária Kim?
Sinopse:
Um executivo narcisista se envolve com sua secretária após nove anos de relacionamento profissional.
Onde assistir: Viki.
4. Beleza Verdadeira
Sinopse:
Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.
Onde assistir: Netflix.
5. Fadas da Limpeza
Sinopse:
Um empresário meticuloso e maníaco por limpeza se apaixona por uma moça desencanada.
Onde assistir: Netflix.
6. Playful Kiss
Sinopse:
Acompanhe a busca da estudante Jung So Min para conquistar o coração de Kim Hyun Joong, o garoto mais popular da escola.
Onde assistir: Viki.
7. Porque Esta é a Minha Primeira Vida
Sinopse:
Para economizar, dois companheiros de apartamento decidem se casar, mas enfrentam complicações inesperadas, como sogros exigentes e novos sentimentos.
Onde assistir: Netflix.