5 doramas leves e engraçados para assistir e relaxar
Nos dias mais cansativos, um dorama leve e engraçado sempre é uma ótima opção para maratonar. Veja uma listinha com títulos incríveis!
Depois de um dia longo e cansativo, precisamos de uma boa dose de entretenimento.
Pensando nisso, separamos alguns doramas leves e engraçados para você adicionar na sua listinha.
Quando passar por um dia intenso, assista esses títulos para relaxar a mente. Veja agora!
Doramas leves para relaxar
1. Good Morning Call
Sinopse:
Uma estudante finalmente consegue seu próprio apartamento, mas acaba tendo que dividi-lo com o garoto mais popular da escola. A convivência não é nada fácil e ninguém pode saber que os dois moram juntos.
Onde assistir: Netflix.
2. Sua Vida Privada
Sinopse:
Uma dedicada curadora de arte tenta esconder que é super fã de Cha Shi-an, uma estrela de K-Pop.
Onde assistir: Netflix.
3. Trinta e Nove
Sinopse:
Contando umas com as outras nos bons e maus momentos. Três melhores amigas à beira dos 40 anos enfrentam a vida, o amor e a perda.
Onde assistir: Netflix.
4. Faça Chuva ou Faça Sol
Sinopse:
Dois sobreviventes de uma tragédia contam um com o outro para reconstruir suas vidas.
Onde assistir: Netflix.
5. Romance is a Bonus Book
Sinopse:
Escritor talentoso e o mais jovem editor-chefe da história de sua editora, um rapaz acaba envolvido na vida de uma redatora desesperada por trabalho.
Onde assistir: Netflix.