5 doramas leves e engraçados para assistir e relaxar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nos dias mais cansativos, um dorama leve e engraçado sempre é uma ótima opção para maratonar. Veja uma listinha com títulos incríveis!

Clique aqui e escute a matéria

Depois de um dia longo e cansativo, precisamos de uma boa dose de entretenimento.

Pensando nisso, separamos alguns doramas leves e engraçados para você adicionar na sua listinha.

Quando passar por um dia intenso, assista esses títulos para relaxar a mente. Veja agora!

Doramas leves para relaxar

Imagem do dorama "Sua Vida Privada" - Reprodução/ Prime Video

1. Good Morning Call

Sinopse:

Uma estudante finalmente consegue seu próprio apartamento, mas acaba tendo que dividi-lo com o garoto mais popular da escola. A convivência não é nada fácil e ninguém pode saber que os dois moram juntos.

Onde assistir: Netflix.

2. Sua Vida Privada

Sinopse:

Uma dedicada curadora de arte tenta esconder que é super fã de Cha Shi-an, uma estrela de K-Pop.

Onde assistir: Netflix.

3. Trinta e Nove

Sinopse:

Contando umas com as outras nos bons e maus momentos. Três melhores amigas à beira dos 40 anos enfrentam a vida, o amor e a perda.

Onde assistir: Netflix.

4. Faça Chuva ou Faça Sol

Sinopse:

Dois sobreviventes de uma tragédia contam um com o outro para reconstruir suas vidas.

Onde assistir: Netflix.

VEJA TAMBÉM: 4 doramas lindos que vão fazer você enxergar a vida de outra forma

5. Romance is a Bonus Book

Sinopse:

Escritor talentoso e o mais jovem editor-chefe da história de sua editora, um rapaz acaba envolvido na vida de uma redatora desesperada por trabalho.

Onde assistir: Netflix.