fechar
Doramas | Notícia

5 doramas leves e engraçados para assistir e relaxar

Nos dias mais cansativos, um dorama leve e engraçado sempre é uma ótima opção para maratonar. Veja uma listinha com títulos incríveis!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/09/2025 às 10:15
Imagem do dorama "Sua Vida Privada"
Imagem do dorama "Sua Vida Privada" - Reprodução/ Prime Video

Clique aqui e escute a matéria

Depois de um dia longo e cansativo, precisamos de uma boa dose de entretenimento.

Pensando nisso, separamos alguns doramas leves e engraçados para você adicionar na sua listinha.

Quando passar por um dia intenso, assista esses títulos para relaxar a mente. Veja agora!

Doramas leves para relaxar

Reprodução/ Prime Video
Imagem do dorama "Sua Vida Privada" - Reprodução/ Prime Video

1. Good Morning Call

Sinopse:

Uma estudante finalmente consegue seu próprio apartamento, mas acaba tendo que dividi-lo com o garoto mais popular da escola. A convivência não é nada fácil e ninguém pode saber que os dois moram juntos.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Sua Vida Privada

Sinopse:

Uma dedicada curadora de arte tenta esconder que é super fã de Cha Shi-an, uma estrela de K-Pop.

Onde assistir: Netflix.

3. Trinta e Nove

Sinopse:

Contando umas com as outras nos bons e maus momentos. Três melhores amigas à beira dos 40 anos enfrentam a vida, o amor e a perda.

Onde assistir: Netflix.

4. Faça Chuva ou Faça Sol

Sinopse:

Dois sobreviventes de uma tragédia contam um com o outro para reconstruir suas vidas.

Onde assistir: Netflix.

5. Romance is a Bonus Book

Sinopse:

Escritor talentoso e o mais jovem editor-chefe da história de sua editora, um rapaz acaba envolvido na vida de uma redatora desesperada por trabalho.

Onde assistir: Netflix.

Leia também

5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"
DORAMAS

5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"
5 doramas leves para se distrair da rotina agitada
DORAMAS

5 doramas leves para se distrair da rotina agitada

Compartilhe

Tags