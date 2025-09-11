5 doramas intensos sobre o mundo do K-pop!
Gosta de K-pop, mas deseja começar a assistir doramas? A seguir, vamos apresentar algumas produções asiáticas que vão despertar o seu interesse!
Gosta do mundo do K-pop, mas tá desejando acompanhar os famosos doramas? Não se preocupe!
A seguir, vamos apresentar cinco doramas incríveis que com certeza vão despertar o seu interesse.
Já fica de olho para adicionar esses títulos na sua listinha e aproveitar!
Doramas sobre K-pop
1. Doona!
Sinopse:
Enquanto lida com os altos e baixos da vida universitária, um jovem precisa se acostumar com sua nova colega de república: uma linda ex-estrela do K-pop.
Onde assistir: Netflix.
2. Imitação
Sinopse:
O acidente de uma estrela de K-pop gera uma disputa com um rival, e a tensão criada se transforma em romance quando eles estrelam juntos em uma série.
Onde assistir: Viki.
3. Top Management
Sinopse:
Um grupo kpop que foi apanhado por um escândalo, enfrentam uma guerra para não serem esquecidos, para isso, contam com a ajuda de sua gerente, que pode ver breves vislumbres do futuro.
Onde assistir: YouTube.
4. Dream High
Sinopse:
Seis estudantes trabalham duro para realizar seu sonho de se tornarem estrelas da música coreana.
Onde assistir: Netflix.
5. Então eu me casei com a minha antifã
Sinopse:
A maior estrela do espetáculo do país se comporta mal secretamente e é descoberto por uma jovem repórter, que é despedida de seu trabalho por suas ações. Mas, por obra do destino, eles acabam tendo uma aventura como matrimônio.
Onde assistir: Viki.