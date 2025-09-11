fechar
Doramas | Notícia

5 doramas intensos sobre o mundo do K-pop!

Gosta de K-pop, mas deseja começar a assistir doramas? A seguir, vamos apresentar algumas produções asiáticas que vão despertar o seu interesse!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/09/2025 às 11:54
Imagem do dorama "Imitation"
Imagem do dorama "Imitation" - Reprodução/ Prime Video

Clique aqui e escute a matéria

Gosta do mundo do K-pop, mas tá desejando acompanhar os famosos doramas? Não se preocupe!

A seguir, vamos apresentar cinco doramas incríveis que com certeza vão despertar o seu interesse.

Já fica de olho para adicionar esses títulos na sua listinha e aproveitar!

Doramas sobre K-pop

Reprodução/ Prime Video
Imagem do dorama "Imitation" - Reprodução/ Prime Video

1. Doona!

Sinopse:

Enquanto lida com os altos e baixos da vida universitária, um jovem precisa se acostumar com sua nova colega de república: uma linda ex-estrela do K-pop.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Imitação

Sinopse:

O acidente de uma estrela de K-pop gera uma disputa com um rival, e a tensão criada se transforma em romance quando eles estrelam juntos em uma série.

Onde assistir: Viki.

3. Top Management

Sinopse:

Um grupo kpop que foi apanhado por um escândalo, enfrentam uma guerra para não serem esquecidos, para isso, contam com a ajuda de sua gerente, que pode ver breves vislumbres do futuro.

Onde assistir: YouTube.

4. Dream High

Sinopse:

Seis estudantes trabalham duro para realizar seu sonho de se tornarem estrelas da música coreana.

Onde assistir: Netflix.

5. Então eu me casei com a minha antifã

Sinopse:

A maior estrela do espetáculo do país se comporta mal secretamente e é descoberto por uma jovem repórter, que é despedida de seu trabalho por suas ações. Mas, por obra do destino, eles acabam tendo uma aventura como matrimônio.

Onde assistir: Viki.

Leia também

4 doramas de romance para assistir na Netflix e se emocionar
Doramas

4 doramas de romance para assistir na Netflix e se emocionar
5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"
DORAMAS

5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"

Compartilhe

Tags