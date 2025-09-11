5 doramas intensos sobre o mundo do K-pop!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gosta de K-pop, mas deseja começar a assistir doramas? A seguir, vamos apresentar algumas produções asiáticas que vão despertar o seu interesse!

Clique aqui e escute a matéria

Gosta do mundo do K-pop, mas tá desejando acompanhar os famosos doramas? Não se preocupe!

A seguir, vamos apresentar cinco doramas incríveis que com certeza vão despertar o seu interesse.

Já fica de olho para adicionar esses títulos na sua listinha e aproveitar!

Doramas sobre K-pop

Imagem do dorama "Imitation" - Reprodução/ Prime Video

1. Doona!

Sinopse:

Enquanto lida com os altos e baixos da vida universitária, um jovem precisa se acostumar com sua nova colega de república: uma linda ex-estrela do K-pop.

Onde assistir: Netflix.

2. Imitação

Sinopse:

O acidente de uma estrela de K-pop gera uma disputa com um rival, e a tensão criada se transforma em romance quando eles estrelam juntos em uma série.

Onde assistir: Viki.

3. Top Management

Sinopse:

Um grupo kpop que foi apanhado por um escândalo, enfrentam uma guerra para não serem esquecidos, para isso, contam com a ajuda de sua gerente, que pode ver breves vislumbres do futuro.

Onde assistir: YouTube.

VEJA TAMBÉM: 4 doramas de romance para assistir na Netflix e se emocionar

4. Dream High

Sinopse:

Seis estudantes trabalham duro para realizar seu sonho de se tornarem estrelas da música coreana.

Onde assistir: Netflix.

5. Então eu me casei com a minha antifã

Sinopse:

A maior estrela do espetáculo do país se comporta mal secretamente e é descoberto por uma jovem repórter, que é despedida de seu trabalho por suas ações. Mas, por obra do destino, eles acabam tendo uma aventura como matrimônio.

Onde assistir: Viki.