A Fazenda 17: Quem é Arthur Urach? Filho de Andressa Urach é um dos cotados para reality

Filho da influencer, atriz e modelo polêmica é um dos nomes cotados nas listas de participantes da nova edição do reality rural da TV Record

Arthur Urach, filho da influencer, atriz e modelo Andressa Urach, é um dos possíveis nomes cotados para a nova edição do reality show “A Fazenda”, da TV Record.

O nome do jovem estava em uma suposta lista vazada com possíveis participantes da nova temporada que estreia em breve.

O empresário disse ao portal Leo Dias que não recebeu um convite para participar de A Fazenda 17, mas que aceitaria se recebesse posteriormente.

Arthur Urach tem 20 anos e é criador de conteúdo adulto. Ele é responsável pela produção dos conteúdos eróticos da mãe, Andressa Urach.

Além do trabalho com conteúdo 18+, Arthur também é DJ. Ele disse que apesar da pausa, continua firme nessa carreira.

Arthur é filho de Andressa Urach e Tiago Costa. Após a separação dos pais em 2009, ele foi morar com a avó paterna.

Ele só retornou a morar com a mãe em 2016, após Andressa vencer o concurso Miss Bumbum 2012 e participar do reality A Fazenda.

A Fazenda 17 estreia na próxima segunda-feira (15). Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os 26 participantes já estão confinados em um hotel. Os nomes só serão revelados na estreia do reality show.