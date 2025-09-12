Quem é Camila Loures? Conheça influenciadora cotada para "A Fazenda 17"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora digital e cantora coleciona muitos números nas redes sociais. Ela estaria na possível lista de participantes do reality show rural

A influenciadora Camila Loures é um dos nomes cotados para participar de A Fazenda 17, nova edição do reality show rural da Record.

Recentemente, foi divulgado que a influencer digital recebeu o convite para participar, mas que desistiu do reality. Segundo o empresário Júnior César, que foi procurado para comentar o caso, "seria impossível bloquear a agenda dela nesse momento".

Apesar da negativa, o nome da criadora de conteúdo segue nas listas de cotados, mas os nomes oficiais só serão divulgados na estreia do reality.

A nova temporada de A Fazenda estreia nesta segunda-feira (15). Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os 26 participantes já estão confinados em um hotel em São Paulo desde a última quarta-feira (10).

Quem é Camila Loures?

Camila Loures acumula mais de 19 milhões de seguidores no Instagram. A influenciadora iniciou sua carreira na internet em 2014, ganhando popularidade com vídeos de humor.

Ela também teve alguns trabalhos como cantora, lançando singles a partir de 2016, como "Eu Vou Arrasar" e "Bambolê", este último com a participação de MC WM.

No YouTube, Camila tem milhões de inscritos. Seu canal é conhecido por uma variedade de conteúdos, incluindo o reality show "XIS". Ela também posta vídeos de desafios, culinária e paródias.