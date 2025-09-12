fechar
A Fazenda | Notícia

Quem é Camila Loures? Conheça influenciadora cotada para "A Fazenda 17"

Influenciadora digital e cantora coleciona muitos números nas redes sociais. Ela estaria na possível lista de participantes do reality show rural

Por Marilia Pessoa Publicado em 12/09/2025 às 17:05
Imagem da influenciadora digital Camila Loures
Imagem da influenciadora digital Camila Loures - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Camila Loures é um dos nomes cotados para participar de A Fazenda 17, nova edição do reality show rural da Record.

Recentemente, foi divulgado que a influencer digital recebeu o convite para participar, mas que desistiu do reality. Segundo o empresário Júnior César, que foi procurado para comentar o caso, "seria impossível bloquear a agenda dela nesse momento".

Apesar da negativa, o nome da criadora de conteúdo segue nas listas de cotados, mas os nomes oficiais só serão divulgados na estreia do reality.

A nova temporada de A Fazenda estreia nesta segunda-feira (15). Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os 26 participantes já estão confinados em um hotel em São Paulo desde a última quarta-feira (10).

Leia Também

Quem é Camila Loures?

Camila Loures acumula mais de 19 milhões de seguidores no Instagram. A influenciadora iniciou sua carreira na internet em 2014, ganhando popularidade com vídeos de humor.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ela também teve alguns trabalhos como cantora, lançando singles a partir de 2016, como "Eu Vou Arrasar" e "Bambolê", este último com a participação de MC WM.

No YouTube, Camila tem milhões de inscritos. Seu canal é conhecido por uma variedade de conteúdos, incluindo o reality show "XIS". Ela também posta vídeos de desafios, culinária e paródias.

Leia também

A Fazenda estreia com o maior número de participantes na sede; saiba quantos!
A Fazenda 17

A Fazenda estreia com o maior número de participantes na sede; saiba quantos!
Quem é Gaby Spanic? Atriz de ‘A Usurpadora’ é confirmada em A Fazenda 17
A Fazenda 17

Quem é Gaby Spanic? Atriz de ‘A Usurpadora’ é confirmada em A Fazenda 17

Compartilhe

Tags