A Fazenda 2025: conheça Eduarda Gutierrez, influenciadora pernambucana cotada para o reality

Eduarda Gutierrez é uma influenciadora digital brasileira que chamou atenção nas redes sociais por sua combinação de conteúdos de maternidade, moda, beleza e lifestyle.

Com cerca de 20 anos, ela já soma milhões de seguidores e se destaca pela estética cuidadosa, autenticidade e capacidade de engajar um público jovem e familiar.

Desde que se tornou mãe da pequena Maitê, Eduarda tem compartilhado as transformações em sua vida pessoal, mostrando como a maternidade a impactou, seus desafios e alegrias nesse novo papel.

Essa abertura pessoal tornou seu perfil ainda mais próximo do público, que se vê refletido em muitos momentos de seu dia a dia.

Além de conteúdo pessoal, Eduarda investe em sua veia empreendedora — moda feminina, colaborações com marcas de beleza, produções com temas estética, estilo de vida.

Essa combinação entre vida pessoal intensa nas redes e projetos profissionais consolida sua relevância no meio digital.

A Fazenda

Nos últimos dias, seu nome surgiu entre os cotados para participar de A Fazenda 17, que estreia na próxima segunda-feira (15).

Caso seja confirmada, Eduarda entra como um perfil com potencial de movimentar bastante o reality: jovem, com presença marcante nas redes, já acostumada com o público e com histórias pessoais fortes – ingredientes que costumam gerar identificação, polêmica ou emoção.

Se entrar no confinamento, ela pode trazer à tona temas como maternidade jovem, equilíbrio entre vida pública e privada, expectativas versus realidade, além do impacto de ser influencer em um ambiente competitivo e isolado.

Com a estreia se aproximando, o público está atento para ver se seu nome vai de rumor a confirmação, e de que forma sua participação poderia influenciar o ritmo e o tom desta temporada de A Fazenda.