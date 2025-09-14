Quem vai participar de "A Fazenda 17"? Veja lista atualizada dos novos fazendeiros
'A Fazenda 17' estreia dia 15 com 26 peões e uma novidade: dois infiltrados prometem agitar os primeiros dias de confinamento em Itapecerica da Serra.
A expectativa em torno de 'A Fazenda 17' só aumenta com a proximidade da estreia, marcada para esta segunda-feira (15), na Record.
Ao todo, serão 26 peões confinados em Itapecerica da Serra, incluindo uma novidade: dois infiltrados que vão movimentar os primeiros dias de reality.
Segundo o diretor Rodrigo Carelli, os infiltrados terão missões secretas para cumprir sem que os outros participantes percebam.
Durante a primeira formação da Roça, os peões precisarão votar em quem acreditam ser os infiltrados. Caso cinco ou mais acertem, ganham R$ 50 mil.
Se não, quem leva a bolada são os próprios infiltrados. Depois dessa fase, eles seguem como reservas, podendo entrar oficialmente no jogo em caso de desistência ou expulsão.
Apesar do mistério mantido pela produção, listas extraoficiais com os possíveis nomes dos participantes circulam nas redes sociais.
Entre os mais comentados estão celebridades, influenciadores e até filhos de famosos, prometendo uma temporada repleta de polêmicas e surpresas.
Confira os nomes mais cotados para "A Fazenda 17":
Quem vai participar de "A Fazenda 17"?
- Ariela Caraso (Casamento às Cegas)
- Arthur Urach (filho de Andressa Urach)
- Bibi Babydoll (cantora)
- Camila Loures (influenciadora)
- Dinah Moraes (humorista)
- Drico Alves (ator)
- Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)
- Eduarda Gutierrez (influenciadora)
- Fabiano Moraes (pai de Viih Tube)
- Fefito (jornalista)
- Gabriela Spanic (atriz venezuelana, de A Usurpadora)
- Gustavo Rocha (influenciador)
- Jennifer Castro (ficou famosa por recusar lugar em avião)
- Jesus Luz (modelo)
- João Augusto Liberato (filho de Gugu)
- Juliana Oliveira (comediante)
- Luiz Mesquita (filho de Otávio Mesquita)
- Matheus Novinho (De Férias com o Ex e Rio Shore)
- MC Guimê (cantor)
- MC Melody (cantora)
- Pepita (cantora)
- Rafael Cardoso (ator)
- Rayane Figliuzzi (namorada de Belo)
- Tamires Assis (guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito)
Com essa mistura de nomes já conhecidos do público e outros em ascensão, a 17ª temporada promete fortes emoções.
Agora, resta saber quem serão os infiltrados e como essa dinâmica inédita vai influenciar no jogo.