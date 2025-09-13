A Fazenda 17: Quem é Edilson Capetinha? Ídolo do Corinthians estará no reality
O ex-jogador é um dos nomes possivelmente confirmados na nova edição do reality show rural da TV Record. Programa estreia na próxima segunda-feira
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O ex-jogador Edilson Capetinha é um dos nomes confirmados para o elenco da nova edição de A Fazenda, reality rural da TV Record.
Segundo o jornalista Léo Dias, o ídolo do Corinthians estaria cotado para a nova temporada do programa.
A Fazenda 17 estreia na próxima segunda-feira (15), com 26 participantes. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os peões já estão confinados.
Os nomes oficiais só serão divulgados durante o programa de estreia.
Quem é Edilson Capetinha?
Seu apelido surgiu graças à irreverência, aos dribles ousados e às provocações que marcaram sua carreira.
Ao longo da trajetória, defendeu grandes clubes do futebol brasileiro, como Vitória, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e, principalmente, o Corinthians.
Com a camisa alvinegra, teve papel decisivo no bicampeonato brasileiro de 1998 e 1999 e foi um dos protagonistas da conquista do Mundial de Clubes da FIFA em 2000.
Edilson integrou a Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, conquistando o pentacampeonato.
Após encerrar a carreira nos gramados, ele participou, em 2013, do quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Já em 2019, passou a integrar o programa Os Donos da Bola, da Band.