A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Quem é Edilson Capetinha? Ídolo do Corinthians estará no reality

O ex-jogador é um dos nomes possivelmente confirmados na nova edição do reality show rural da TV Record. Programa estreia na próxima segunda-feira

Por Marilia Pessoa Publicado em 13/09/2025 às 14:11
Edilson Capetinha, jogador
Edilson Capetinha, jogador - Reprodução/Instagram

O ex-jogador Edilson Capetinha é um dos nomes confirmados para o elenco da nova edição de A Fazenda, reality rural da TV Record.

Segundo o jornalista Léo Dias, o ídolo do Corinthians estaria cotado para a nova temporada do programa.

A Fazenda 17 estreia na próxima segunda-feira (15), com 26 participantes. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os peões já estão confinados.

Os nomes oficiais só serão divulgados durante o programa de estreia.

Quem é Edilson Capetinha?

Seu apelido surgiu graças à irreverência, aos dribles ousados e às provocações que marcaram sua carreira.

Ao longo da trajetória, defendeu grandes clubes do futebol brasileiro, como Vitória, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e, principalmente, o Corinthians.

Com a camisa alvinegra, teve papel decisivo no bicampeonato brasileiro de 1998 e 1999 e foi um dos protagonistas da conquista do Mundial de Clubes da FIFA em 2000.

Edilson integrou a Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, conquistando o pentacampeonato.

Após encerrar a carreira nos gramados, ele participou, em 2013, do quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Já em 2019, passou a integrar o programa Os Donos da Bola, da Band.

