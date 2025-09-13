Quem é Michelle Barros? Conheça jornalista cotada para participar de A Fazenda 17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jornalista e apresentadora, Michelle Barros deixou a TV Globo após 12 anos na emissora. Ela é uma das cotadas para participar do reality show rural

A jornalista Michelle Barros pode estar cotada para participar na nova edição do reality show A Fazenda, que estreia nesta segunda-feira (15).

A informação foi divulgada pela Coluna Matheus Baldi, da Isto É Gente. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os peões já estão confinados em um hotel.

Os nomes dos participantes só serão divulgados na estreia do reality.

Quem é Michelle Barros?

Michelle Barros tem 46 anos e nasceu em Maceió. Ela é jornalista e apresentadora de TV. Sua trajetória na televisão começou em Alagoas e se consolidou nacionalmente.

Michelle iniciou sua jornada na televisão em 2001, na TV Educativa de Alagoas, onde foi editora, produtora, repórter e apresentadora. Pouco tempo depois, ela se transferiu para a TV Pajuçara, afiliada da Record.

Em 2003, Michelle foi contratada pela TV Gazeta de Alagoas (afiliada da Globo), onde apresentou o telejornal ALTV.

Ela se mudou para São Paulo e ingressou na TV Globo. Em 2015, ela entrou para o rodízio de apresentadores do SPTV e também passou a apresentar o Hora 1.

Seu trabalho ganhou ainda mais visibilidade quando ela começou a substituir Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo.

Em 2020, ela se tornou uma das apresentadoras dos desfiles das Escolas de Samba de São Paulo, ao lado de Chico Pinheiro.

Após 12 anos na TV Globo, Michelle Barros decidiu deixar a emissora em 2022.