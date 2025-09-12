Conheça Bibi Babydoll, cantora cotada para participar de "A Fazenda 17"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora curitibana fez sucesso internacional. Ela é um dos nomes cotados para participar da nova edição do reality show rural que estreia segunda

A cantora curitibana Bibi Babydoll está cotada para fazer parte do elenco de “A Fazenda 17”, reality show da TV Record.

Segundo o portal Leo Dias, ela estaria mais do que confirmada na nova edição do programa que estreia na próxima segunda-feira (15).

Apesar dos rumores, os nomes dos participantes só serão divulgados oficialmente pela TV Record na estreia do reality rural.

Quem é Bibi Babydoll?

Bibi Babydoll, nome artístico de Beatriz Alcaide Santos, é uma cantora de 26 anos, nascida em Curitiba e formada em Publicidade.

Antes de se tornar cantora, Bibi trabalhava como performer em festas, onde se apresentava com danças. Em 2021, lançou seu primeiro trabalho, "Pirigótika".

A cantora de funk mistura batidas eletrônicas com o ritmo e chegou a alcançar o topo das paradas internacionais.

A canção "Automotivo Amar Ma Ma Ma", de Bibi Babydoll, viralizou na China e já soma mais de 20 milhões de reproduções na plataforma NetEase. No Brasil, a música também fez sucesso.

Em 2023, a música "Automotivo Bibi Fogosa" se tornou um sucesso na Ucrânia e expandiu seu alcance para países como Rússia e Estados Unidos.

Embora tenha atingido o 75º lugar na Billboard Hot 100 Brasil, a canção foi ainda mais popular na Europa, alcançando 1º lugar na parada musical na Ucrânia.

