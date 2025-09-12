Quem é Renata Muller? Ex-esposa de Victor Pecoraro é cotada para "A Fazenda 17"
Influenciadora teria assinado contrato para a nova temporada do reality rural, segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias. Saiba mais!
Renata Muller, ex-esposa do ator Victor Pecoraro, é um dos nomes possivelmente confirmados no elenco de “A Fazenda 17”, reality show da TV Record.
De acordo com o portal Leo Dias, a influenciadora teria assinado contrato para a nova temporada do reality rural. A notícia foi divulgada na última segunda-feira (8).
Apesar dos rumores, Renata não confirmou a participação em ‘A Fazenda’. Por contrato, os participantes são proibidos de falar sobre o programa antes da estreia.
A lista oficial com todos os participantes que estarão na nova edição só deve ser divulgada na próxima segunda-feira (15), quando estreia A Fazenda 17.
Quem é Renata Muller?
Renata tem 41 anos, é influenciadora digital e modelo. Ela acumula 233 mil seguidores no Instagram, rede social onde compartilha conteúdos relacionados a lifestyle e rotina diária.
Ela ficou casada com o ator, influencer e empresário Victor Pecoraro durante 13 anos e tem duas filhas: Sophia e Rebekah.
A separação do casal, em 2022, foi marcada por polêmicas e rumores de traição. Na época, Renata usou as redes sociais para expor a suposta infidelidade do ex-marido.
Em resposta, Victor Pecoraro fez uma live explicando que o casamento estava desgastado há anos e que brigas faziam parte da rotina do casal.