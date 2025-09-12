Quem é Renata Muller? Ex-esposa de Victor Pecoraro é cotada para "A Fazenda 17"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora teria assinado contrato para a nova temporada do reality rural, segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias. Saiba mais!

Renata Muller, ex-esposa do ator Victor Pecoraro, é um dos nomes possivelmente confirmados no elenco de “A Fazenda 17”, reality show da TV Record.

De acordo com o portal Leo Dias, a influenciadora teria assinado contrato para a nova temporada do reality rural. A notícia foi divulgada na última segunda-feira (8).

Apesar dos rumores, Renata não confirmou a participação em ‘A Fazenda’. Por contrato, os participantes são proibidos de falar sobre o programa antes da estreia.

A lista oficial com todos os participantes que estarão na nova edição só deve ser divulgada na próxima segunda-feira (15), quando estreia A Fazenda 17.

Quem é Renata Muller?

Renata tem 41 anos, é influenciadora digital e modelo. Ela acumula 233 mil seguidores no Instagram, rede social onde compartilha conteúdos relacionados a lifestyle e rotina diária.

Ela ficou casada com o ator, influencer e empresário Victor Pecoraro durante 13 anos e tem duas filhas: Sophia e Rebekah.

A separação do casal, em 2022, foi marcada por polêmicas e rumores de traição. Na época, Renata usou as redes sociais para expor a suposta infidelidade do ex-marido.

Em resposta, Victor Pecoraro fez uma live explicando que o casamento estava desgastado há anos e que brigas faziam parte da rotina do casal.

