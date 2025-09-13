Quem é Ariela Carasso? Participante do 'Casamento às Cegas' pode estar em ‘A Fazenda 17’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paulistana já esteve na quarta temporada do reality Casamento às Cegas Brasil. Agora, ela aparece na lista de possíveis participantes de "A Fazenda"

Ariela Carasso é um dos nomes cotados para “A Fazenda 17” em uma das listas vazadas de participantes que têm circulado nas redes sociais.

Ariela já participou do reality show “Casamento às Cegas Brasil 4” e agora tudo indica que também estará no reality rural da TV Record.

A nova temporada de A Fazenda 17 começa nesta segunda-feira (15). Segundo o colunista Flávio Ricco, os 26 participantes já estão em confinamento.

Os nomes dos peões só serão revelados na estreia do reality show.

Quem é Ariela Carasso?

A paulistana Ariela Carasso tem 35 anos e é diretora de eventos. Além disso, ela é mãe de uma menina de nove anos.

Atualmente, Ariela tem 106 mil seguidores no Instagram. Após a participação no reality Casamento às Cegas Brasil, ela chegou a informar aos seguidores nas redes sociais que iria procurar terapia.

Veja um trecho da participação dela no reality:

