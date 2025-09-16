Entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17 gera polêmica: ‘Fim de carreira’
Gabriela Spanic, a eterna A Usurpadora, causou na web com sua entrada no reality A Fazenda 17, nesta segunda-feira (15). De vermelho e look de boiadeira, a presença da atriz foi algo de polêmicas na rede social X.
“Fim de carreira, misericórdia”, “Imagina largar uma carreira consolidada em telenovelas pra virar sub? E o pior é que ela virou sub até lá no México”, “A única famosa“, foram alguns comentários.
Por falar em elenco, vários nomes acabaram confirmados no elenco, como Wallas Arrais, Renata Muller, Shia Phoenix, Tàmieres Assîs, Duda Wendling, Maria Carolina, Kathy Maravilha, Nizam, Toninho Tornado, Martina Sanzi, Rayane Figliuzzi, Luiz Otávio Mesquita, Dudu Camargo, Fabiano Moraes (pai da Viih Tube), Yoná Sousa, Gabily, Fernando Sampaio, Carol Lekker, Walério Araújo, Saory Cardoso, Matheus Martins, Michelle Barros, Creo Kellab, Will Guimarães, Gui Boury, foram alguns confirmados.
Durante interação com Adriane Galisteu, ao vivo, Gabriela Spanic mostrou surpresa por estar dentro do reality rural. “Boa noite, Brasil! Meu coração tem muita gratidão. Muito obrigada por esse convite tão lindo com essas pessoas maravilhosas. Eu vim ao Brasil somente para uma turnê, e olha onde eu estou!“, vibrou.