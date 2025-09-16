fechar
Zé Felipe aumenta rumores de romance com Ana Castela

Em meio aos rumores de um possível affair, Zé Felipe e Ana Castela causam burburinho entre os fãs com atitudes suspeitas; confira!

Por Bianca Tavares Publicado em 16/09/2025 às 10:32 | Atualizado em 16/09/2025 às 10:40
Imagem de Ana Castela e Zé Felipe
Imagem de Ana Castela e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

O "Setembro Fest Novorizonte" aconteceu no último domingo (14) e foi palco para mais uma especulação do suposto romance entre Ana Castela e Zé Felipe.

Durante a apresentação, o cantor resolveu montar um coro com a música "Meu Grito de Amor", com um detalhe que animou ainda mais os fãs: um chapéu rosa!

O objeto foi o suficiente para aumentar os rumores de affair entre os cantores.

O chapéu rosa também foi o protagonista de uma publicidade feita na sexta-feira (12) pelo cantor, além de também ter compartilhado uma foto com Maria Flor, filha do relacionamento com Virginia, com um chapéu de cowboy rosa.

De acordo com os fãs, tudo isso seria uma indireta clara para a cantora! Veja o momento do show:

