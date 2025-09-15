Gusttavo Lima vende 50% de cavalo por valor surpreendente
O animal Oregon, com porte imponente e destaque na Netflix, foi leiloado em parcelas e impressionou internautas e investidores do setor.
Clique aqui e escute a matéria
Gusttavo Lima agitou o mercado de criação de cavalos ao vender metade de seu Friesian Oregon por R$ 5 milhões.
O leilão aconteceu na segunda-feira, 4 de agosto, no 4º Leilão Haras Frange, em São Paulo, e o valor será pago em 50 parcelas de R$ 100 mil.
Oregon se destaca pela pelagem negra, crina longa e porte marcante. Além disso, ganhou fama ao aparecer na série “Bom Dia Verônica”, da Netflix, e na abertura do Festival Boteco em Belo Horizonte.
Investimento e genética de alto nível
O cantor explicou que o cavalo é fruto de anos de trabalho genético em seu próprio haras. “Foram anos e anos de genética até chegar nesse momento. Oregon é o melhor exemplar da América Latina”, afirmou durante o evento.
A venda por cotas, cada vez mais comum no setor, permite que investidores compartilhem o valor de cavalos de alto padrão.
No mesmo leilão, Gusttavo também ofereceu, junto a outros criadores, o embrião da premiada Shiney Senorita.