Gusttavo Lima vende 50% de cavalo por valor surpreendente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O animal Oregon, com porte imponente e destaque na Netflix, foi leiloado em parcelas e impressionou internautas e investidores do setor.

Clique aqui e escute a matéria

Gusttavo Lima agitou o mercado de criação de cavalos ao vender metade de seu Friesian Oregon por R$ 5 milhões.

O leilão aconteceu na segunda-feira, 4 de agosto, no 4º Leilão Haras Frange, em São Paulo, e o valor será pago em 50 parcelas de R$ 100 mil.

Oregon se destaca pela pelagem negra, crina longa e porte marcante. Além disso, ganhou fama ao aparecer na série “Bom Dia Verônica”, da Netflix, e na abertura do Festival Boteco em Belo Horizonte.

Investimento e genética de alto nível

O cantor explicou que o cavalo é fruto de anos de trabalho genético em seu próprio haras. “Foram anos e anos de genética até chegar nesse momento. Oregon é o melhor exemplar da América Latina”, afirmou durante o evento.

A venda por cotas, cada vez mais comum no setor, permite que investidores compartilhem o valor de cavalos de alto padrão.

No mesmo leilão, Gusttavo também ofereceu, junto a outros criadores, o embrião da premiada Shiney Senorita.

