Celebridades | Notícia

Gusttavo Lima vende 50% de cavalo por valor surpreendente

O animal Oregon, com porte imponente e destaque na Netflix, foi leiloado em parcelas e impressionou internautas e investidores do setor.

Por Bianca Tavares Publicado em 15/09/2025 às 10:55
Imagem de Gusttavo Lima
Imagem de Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima agitou o mercado de criação de cavalos ao vender metade de seu Friesian Oregon por R$ 5 milhões.

O leilão aconteceu na segunda-feira, 4 de agosto, no 4º Leilão Haras Frange, em São Paulo, e o valor será pago em 50 parcelas de R$ 100 mil.

Oregon se destaca pela pelagem negra, crina longa e porte marcante. Além disso, ganhou fama ao aparecer na série “Bom Dia Verônica”, da Netflix, e na abertura do Festival Boteco em Belo Horizonte.

Investimento e genética de alto nível

O cantor explicou que o cavalo é fruto de anos de trabalho genético em seu próprio haras. “Foram anos e anos de genética até chegar nesse momento. Oregon é o melhor exemplar da América Latina”, afirmou durante o evento.

A venda por cotas, cada vez mais comum no setor, permite que investidores compartilhem o valor de cavalos de alto padrão.

No mesmo leilão, Gusttavo também ofereceu, junto a outros criadores, o embrião da premiada Shiney Senorita.

