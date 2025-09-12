fechar
Doramas | Notícia

Morre Yu Menglong, ator de doramas, aos 37 anos

A morte do ator chinês Yu Menglong, confirmada por sua equipe, abalou fãs no mundo todo. A polícia descartou suspeita criminal no caso.

Por Bianca Tavares Publicado em 12/09/2025 às 12:49
Imagem do dorama "Amor Eterno"
Imagem do dorama "Amor Eterno" - Reprodução/Netflix

O ator e cantor Yu Menglong, de 37 anos, morreu nesta quinta-feira (11) após cair de um prédio na China.

A notícia foi confirmada pela empresa responsável por sua carreira em comunicado oficial divulgado nas redes sociais.

“É com imensa tristeza que informamos a todos que o nosso querido Menglong faleceu ao cair de um prédio em 11 de setembro. Após investigação policial, foi descartada a hipótese de crime. Que ele descanse em paz e que os vivos permaneçam fortes”, informou o estúdio.

Trajetória de Yu Menglong

Yu Menglong conquistou fama ao estrelar a série Go Princess Go (2015–2016) e a novela romântica Amor Eterno (2017).

Além de atuar, ele também foi cantor, diretor e produtor de videoclipes, acumulando uma carreira multifacetada no entretenimento.

Antes da fama na dramaturgia, o artista também participou de realities musicais, onde demonstrou seu talento artístico. Seu nome se consolidou como um dos mais versáteis de sua geração no cenário cultural chinês.

Quais doramas Yu Menglong fez?

Como mencionado anteriormente, o ator participou de diversos programas e séries. Confira os principais:

  • Uma história de amor com guarda-chuva de papel oleado
  • O Diário de Wenderella
  • Para estar com você
  • A Lua Brilha para Você
  • O amor dura duas mentes
  • Juventude imparável
  • Quem não é a Juventude Rebelde
  • A Lenda da Cobra Branca
  • Tudo por amor
  • Espada Xuan-Yuan: Nuvem Han
  • Amor Eterno
  • Vai Princesa, Vai!
  • O Lar Amoroso

