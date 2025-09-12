Fernanda Valença critica Justiça após habeas corpus de Oruam ser negado
A noiva de Oruam, Fernanda Valença, faz desabafo nas redes sociais após a Justiça negar o pedido de habeas corpus do cantor; entenda a repercussão.
Clique aqui e escute a matéria
A Justiça negou um pedido de habeas corpus para o cantor Oruam. Após a decisão, a noiva dele, Fernanda Valença, publicou um vídeo nas redes sociais.
Fernanda disse que está "muito triste" e "com muita raiva". Ela falou sobre a sensação de "injustiça" e criticou o trabalho da Justiça.
Defesa do cantor
Ela defendeu Oruam e negou as acusações contra ele. Fernanda afirmou que não há provas contra o rapper e que ele não é associado ao tráfico. "Um artista fazendo milhões iria se associar, iria ser um traficante para quê? Nem precisa", disse ela.
A noiva do cantor também comentou a abordagem policial, explicando que Oruam jogou pedras no carro dos policiais, e não neles.
Agradecimento pelo apoio
Fernanda terminou a mensagem agradecendo o apoio que tem recebido e pediu que as pessoas continuem "orando e acreditando". "Venceremos essa guerra", afirmou.
A equipe que cuida das redes sociais do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, compartilhou uma carta aberta do artista, que está preso há quase um mês, acusado de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.
Confira a postagem: