Site revela como deve ser o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Taylor Swift e Travis Kelce rumo ao altar! Revista revela possíveis novos detalhes sobre o casamento da cantora e o jogador de futebol americano.
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Taylor Swift está de casamento marcado!
Em agosto, a artista divulgou abertamente nas redes sociais seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, que esteve recentemente no Brasil para jogo da liga norte-americana do esporte (NFL).
Agora, a revista People revela detalhes de como o casamento dos dois deve ser.
Taylor Swift e Travis Kelce deverão ter casamento discreto
De acordo a fonte ouvida pela People, Taylor e Travis querem ter uma cerimônia discreta e reservada, sem grande atenção da mídia.
"Será algo íntimo, nada grandioso. Os dois prezam pela privacidade e contam com um círculo restrito de amigos que respeitam isso", revela a revista, segundo Léo Dias.
O casal subirá ao altar depois de dois anos de relação, com noivado anunciado em 26 de agosto em post no Instagram.
Segundo a revista, Taylor está muito feliz com o noivado e com o anel que simboliza o compromisso. "Ela está radiante. Parece que tudo está no lugar certo", disse a fonte da publicação.
No próximo dia 3 de outubro, a cantora lança seu novo álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl".