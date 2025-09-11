Site revela como deve ser o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Taylor Swift e Travis Kelce rumo ao altar! Revista revela possíveis novos detalhes sobre o casamento da cantora e o jogador de futebol americano.

Taylor Swift está de casamento marcado!

Em agosto, a artista divulgou abertamente nas redes sociais seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, que esteve recentemente no Brasil para jogo da liga norte-americana do esporte (NFL).

Agora, a revista People revela detalhes de como o casamento dos dois deve ser.

Taylor Swift e Travis Kelce deverão ter casamento discreto

De acordo a fonte ouvida pela People, Taylor e Travis querem ter uma cerimônia discreta e reservada, sem grande atenção da mídia.

"Será algo íntimo, nada grandioso. Os dois prezam pela privacidade e contam com um círculo restrito de amigos que respeitam isso", revela a revista, segundo Léo Dias.

O casal subirá ao altar depois de dois anos de relação, com noivado anunciado em 26 de agosto em post no Instagram.

Segundo a revista, Taylor está muito feliz com o noivado e com o anel que simboliza o compromisso. "Ela está radiante. Parece que tudo está no lugar certo", disse a fonte da publicação.

No próximo dia 3 de outubro, a cantora lança seu novo álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl".