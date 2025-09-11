Justin Bieber usa cueca branca em passeio de patinete e web dispara: ‘Ele precisa de Jesus’
Justin Bieber, cantor, nesta quarta-feira (10), compartilhou várias fotos, em seu perfil numa rede social, usando cueca branca, em um inocente passeio de patinete. Além de exibir inúmeras tatuagens no corpo, o artista chamou atenção com o volume na peça.
Porém, os comentários foram bem divergentes. Enquanto alguns adoraram, outros acharam estranho e chegaram a comparar o cantor à Britney Spears, que posta fotos e vídeos bem “diferentes” na web.
“Ele precisa de Jesus”, “Na verdade, isto podia ter ficado no teu rolo da câmera”, “Agora uma sem boxer”, “Porque é que ele me lembra a Britney Spears”, “Eu rindo, mas com todo respeito”, “Alguém mais deu zoom?”, “Menino, tu só tem essa cueca”, “Todas já deram o zoom?”, foram alguns comentários.
Recentemente, a modelo Hailey Bieber vibrou com o aniversário de 1 ano do seu filho com Justin Bieber, Jack Blues. “1 ano de você, meu lindo menino. Feliz 1º aniversário, Jack Blues, você é a alegria em pessoa”, postou nas redes.
