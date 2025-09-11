Justin Bieber usa cueca branca em passeio de patinete e web dispara: ‘Ele precisa de Jesus’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Justin Bieber, cantor, nesta quarta-feira (10), compartilhou várias fotos, em seu perfil numa rede social, usando cueca branca, em um inocente passeio de patinete. Além de exibir inúmeras tatuagens no corpo, o artista chamou atenção com o volume na peça.

Porém, os comentários foram bem divergentes. Enquanto alguns adoraram, outros acharam estranho e chegaram a comparar o cantor à Britney Spears, que posta fotos e vídeos bem “diferentes” na web.

LEIA AGORA: Marina Ruy Barbosa posa de topless em ensaio quente na web

“Ele precisa de Jesus”, “Na verdade, isto podia ter ficado no teu rolo da câmera”, “Agora uma sem boxer”, “Porque é que ele me lembra a Britney Spears”, “Eu rindo, mas com todo respeito”, “Alguém mais deu zoom?”, “Menino, tu só tem essa cueca”, “Todas já deram o zoom?”, foram alguns comentários.

Recentemente, a modelo Hailey Bieber vibrou com o aniversário de 1 ano do seu filho com Justin Bieber, Jack Blues. “1 ano de você, meu lindo menino. Feliz 1º aniversário, Jack Blues, você é a alegria em pessoa”, postou nas redes.

Justin Bieber. Foto: Reprodução/ Instagram

Justin Bieber. Foto: Reprodução/ Instagram

Justin Bieber. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Justin Bieber usa cueca branca em passeio de patinete e web dispara: ‘Ele precisa de Jesus’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.