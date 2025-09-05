fechar
Justin Bieber atualiza como está o casamento com Hailey após crise

Novo álbum de Justin Bieber transforma suposta crise conjugal em canções de amor dedicadas a Hailey e ao filho Jack. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 05/09/2025 às 14:58
Justin Bieber, cantor canadense
Justin Bieber, cantor canadense - Divulgação/Renell Medrano

Justin Bieber lançou nesta sexta-feira (5) o álbum Swag II, marcado por declarações de amor à esposa, Hailey, e reflexões sobre a nova fase da família. Após ter exposto momentos delicados do casamento na primeira parte do projeto, o cantor traz nesta sequência composições que celebram a união, a paternidade e o amadurecimento pessoal.

Entre as faixas de destaque estão “I Do”, “Love Song” e “Better Man”, no qual Bieber relembra a cerimônia de casamento em 2018, a renovação de votos em 2024 e agradece a força da parceira em sua vida. Em versos apaixonados, ele promete fidelidade, confessa que nunca amou Hailey tanto quanto agora e a exalta por ajudá-lo a se tornar “um homem melhor”.

Na romântica “Love Song”, Justin descreve o desejo de criar uma música inesquecível para a esposa, ressaltando a leveza do tempo ao lado dela e o encanto dos pequenos gestos. Já em “I Do”, o artista revive memórias da vida a dois e declara: “Eu nunca te amei mais do que te amo agora”.

O disco também reserva espaço para homenagens à família. Em “I Think You’re Special”, o cantor destaca o amor único que compartilha com Hailey. Já em “Mother in You”, escrita para o filho Jack, de 1 ano, Bieber abre o coração em uma carta musical, onde reconhece os traços da esposa refletidos no menino: “Sua mãe em você. Meu sorriso, a graça dela. Os nossos corações”.

As canções mostram um Justin mais maduro e emotivo, disposto a reafirmar seus sentimentos e valorizar a vida em família. Hailey, por sua vez, compartilhou nos stories do Instagram que estava ouvindo várias músicas do álbum, incluindo “When It’s Over” e “Bad Honey”, escrevendo na legenda: “Isso é coisa minha”.

