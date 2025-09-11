Bonecos do BTS chegam ao McDonald's: veja combos e preços do TinyTAN no Brasil
Febre do momento, grupo do K-pop, BTS é inspiração para nova linha de brinquedos do McDonald's. Confira tudo sobre o combo e como conseguir o TinyTAN.
A novidade do momento! Na última terça-feira (9), a nova linha de bonecos TinyTan, baseada no grupo de K-pop BTS, chegou aos McDonald's do Brasil para alegria de todos os fãs da cultura coreana.
Exclusivos da rede do palhaço mais conhecido do fast-food, os brinquedos possuem duas versões para cada um dos sete membros do grupo: RM, Jin, V, Suga, Jimin, J-Hope e JungKook.
Qual o preço dos bonecos do BTS no McDonald's?
Os brinquedos fazem parte da linha do McLanche Feliz, combo que custa em média R$30, de acordo com a região, com 14 opções ao total, sendo duas versões para cada integrante.
Se você preferir comprar apenas os bonecos, opção perfeita para os colecionadores, boas notícias! O fast-food também optou por vender separadamente os bonecos, saindo por uma faixa de preço entre R$15 e R$17.
A novidade está disponível em lojas físicas (de acordo com estoque da loja) e no aplicativo do McDonald's.