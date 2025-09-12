Virginia Fonseca irrita Andressa Suita com ligação misteriosa a Gusttavo Lima
Virginia Fonseca liga para Gusttavo Lima, gerando revolta da esposa do cantor, Andressa Suita; entenda o que aconteceu e o histórico da treta.
Após causar uma intriga com Bruna Biancardi por ligar para Neymar de madrugada, Virginia Fonseca voltou a chamar atenção com uma ligação misteriosa a Gusttavo Lima.
Quem parece não ter gostado foi a esposa do cantor, Andressa Suita.
Segundo informações de Leo Dias, durante o programa Melhor da Tarde, situações passadas geraram incômodo entre as duas influenciadoras.
Além disso, ele relembrou que Andressa compartilhou a notícia de que Virginia teria revoltado Biancardi após a ligação para Neymar, declarando apoio à mãe de Mavie e Mel.
Jatinho provoca desentendimento
De acordo com Leo Dias, Virginia teria ligado diretamente para Gusttavo Lima para comprar o jatinho do artista.
A esposa do cantor, no entanto, não ficou feliz com a ligação e se revoltou por não ter sido envolvida na conversa.
O jornalista afirmou que o sertanejo escolheu não responder a influenciadora.