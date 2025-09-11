Entenda a polêmica envolvendo Gusttavo Lima, Thiago Brava e suas esposas
Os rumores começaram quando fãs perceberam que Thiago Brava teria dado unfollow em Gusttavo Lima, despertando suspeitas de fim de amizade
Clique aqui e escute a matéria
Uma suposta briga entre os cantores sertanejos Gusttavo Lima e Thiago Brava ganhou destaque nas redes sociais nesta quinta-feira (11). A polêmica envolve também as companheiras dos artistas: Andressa Suita, esposa de Gusttavo, e Lisa Ritter, esposa de Thiago.
Os rumores começaram quando fãs perceberam que Thiago Brava teria dado unfollow em Gusttavo Lima, despertando suspeitas de fim de amizade.
A tensão aumentou quando Gusttavo não compareceu à gravação do DVD "Os Caras do Arrocha e a Turma de 2012", de Thiago Brava e Israel Novaes — apesar de ter confirmado presença anteriormente.
Segundo o colunista Matheus Baldi, da Istoé, a confusão teria sido desencadeada por mensagens de teor "festivo e comprometedor" encontradas por Lisa Ritter. Logo, ela supostamente teria compartilhado essas conversas com Andressa Suita, provocando desconforto entre as famílias.
A situação teria levado a um afastamento temporário entre os cantores, motivado pela exigência de Lisa para que Thiago parasse de frequentar a casa de Gusttavo.
Thiago Brava comentou a treta
Em meio à repercussão, Thiago Brava tratou de colocar panos quentes.
Nos stories do Instagram, afirmou: "Olha para mim, eu brigar com o BB é a mesma coisa do [Aston] Villa querer brigar com o Real Madrid, não tem como. Primeiro que eu não sou doido, segundo é que nós somos muito amigos". Ele ainda ressaltou que a confusão "não durou nem 24 horas".
Andressa Suita também se manifestou nas redes, negando ser o pivô da briga.
Ela repudiou as acusações e afirmou que as informações divulgadas eram infundadas. No último final de semana, Gusttavo Lima e Thiago Brava se reconciliaram durante um show, demonstrando que a situação entre eles foi resolvida.
Apesar da reconciliação dos cantores, a polêmica envolvendo as esposas ainda rende comentários nas redes sociais.
Lisa Ritter alfineta seguidor
Fãs expressam opiniões divididas sobre o ocorrido, enquanto Lisa Ritter, em viagem pelo Egito sem o marido, rebateu seguidor que a criticou, respondendo: "Tudo que te incomoda é um reflexo de algo não curado dentro de você".
A confusão sertaneja, que parecia um episódio rápido, acabou rendendo discussões entre fãs, mostrando como a vida pessoal dos artistas continua atraindo olhares atentos e curiosos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp