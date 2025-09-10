Programa de Eliana substitui Luciano Huck nos domingos da Globo, diz site
Eliana pode ganhar nova oportunidade à Globo em breve. Contratada desde 2024, a apresentadora tem um novo programa dominical em desenvolvimento.
Eliana de volta nas tardes dominicais da Globo?
A apresentadora completou um ano como contratada da emissora, e após passagens no "The Masked Singer" e no "Saia Justa", deve ganhar um novo programa fixo na grade global em breve.
Eliana ocupa parte do espaço do Domingão com Huck, diz site
Segundo o portal Em Off, o novo programa dominical de Eliana tem previsão de estreia para abril de 2026, e será parcialmente exibido no horário ocupado atualmente pelo "Domingão com Huck".
Porém, o programa apresentado por Luciano Huck seguirá no ar.
A nova atração comandada por Eliana, que está em desenvolvimento, ainda não tem nome definido. Além das passagens pelo "Masked Singer" e pelo GNT, a apresentadora também marcou presença no quadro "Aqui em Casa", do "Fantástico" e na série "Casa de Verão".
Antes da chegada à Globo, acumulou passagens pelo SBT, Record e Netflix, em programas infantis, de auditório ou de variedades.
O contato com a emissora carioca foi iniciado em sua participação como convidada no "Criança Esperança", em 2023, ao lado de Xuxa e Angélica.