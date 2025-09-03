Jornalista da Globo detona humorista do Domingão com Huck: ‘Piadas bobas’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, detonou a postura do humorista Ed Gama, no Domingão com Huck, na Globo. Na avaliação dela, o artista está passando do ponto.

“Nota zero para Ed Gama fantasiado durante entrevistas nos bastidores da Dança dos Famosos. Anteontem, surgiu vestido de sereia e fez piadas bobas. É possível ter conteúdo popular sem cair no humor raso”, disparou.

Nos comentários, Ed Gama chegou a postar um emoji de coração, dando a entender que estava ironizando a crítica. Afinal, é comum os artistas responderem com o mesmo emoji quando recebem nota dez, como foi o caso recentemente de Alice Wegmann, Cauã Reymond e Debora Bloch.

Nos comentários, muita gente concordou com a profissional. “Zero muito merecido deve acabar esse elenco fixo, Ed Gama, Livia Andrade desnecessária”, Nossa ele estraga completamente o programa. Ele, Livia, Dea. Precisavam sair urgente”, dispararam.