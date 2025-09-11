Selena Gomez revela que sofre de artrite causada por doença autoimune
Atriz e cantora tem lúpus e, desde a criação da sua marca de produtos de beleza, se preocupa em desenvolver embalagens inclusivas fáceis de abrir
Clique aqui e escute a matéria
Selena Gomez revelou que sofre de artrite por causa do lúpus. A cantora e atriz tem a doença autoimune e, devido à artrite, decidiu desenvolver embalagens especiais e inclusivas para os produtos da sua marca de beleza.
A revelação foi feita durante entrevista de Selena ao podcast "Good Hang with Amy Poehler".
"Tenho artrite nos dedos, devido ao meu lúpus. Lembro que eu estava tentando abrir uma garrafa d'água e doía muito, antes de eu tomar a medicação correta", contou ela.
"De alguma forma, tornamos nossos produtos fáceis de abrir, e então percebemos que eles precisam ser assim. Começamos a fazer cada produto com a intenção de [funcionar para] qualquer pessoa que [tenha] problemas de destreza", explicou Selena.
A marca de beleza de Selena Gomez se destaca pelo design inclusivo dos produtos. As tampas arredondadas dos blushes líquidos, por exemplo, não são apenas bonitas, mas fáceis de abrir.
O mesmo se aplica ao seu primeiro perfume, cujo frasco substitui a tampa por um botão que trava e destrava para que qualquer pessoa possa usar de maneira simples.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Queremos torná-los fáceis e acessíveis, porque é importante para mim, sempre foi. Pode parecer algo pequeno, mas não é, porque é muito útil para qualquer pessoa, de qualquer idade", completou a artista.