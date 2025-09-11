Esposa de Gusttavo Lima se manifesta após acusações de ser pivô de briga com Thiago Brava

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Andressa Suita usou suas redes sociais na noite desta última quarta-feira (10), e se pronunciou pela primeira vez sobre a acusação de que seria o pivô de uma suposta treta entre seu marido, Gusttavo Lima, e Thiago Brava.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital repudiou, através da assessoria jurídica, as acusações levantadas. “A assessoria jurídica da modelo Andressa Suita, por meio de seu advogado Cláudio Bessas, vem esclarecer que as falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava”, iniciou.

“São totalmente inverídicas, não passando de apelativo sensacionalismo, com o cunho de enganar seus seguidores e leitores. Andressa não teve qualquer contato com a esposa de Thiago Brava, sra. Lisa Ritter, nem tão pouco, criou a repudiante e fantasiosa situação narrada na matéria, orquestrada e veiculada de forma leviana, atribuindo a ela (Andressa), que tenha feito qualquer exigência em relação à vida pessoal ou profissional de seu marido Gusttavo Lima”, continuava a nota.

“Diante da propagação das notícias falsas veiculadas, a influenciadora reitera seu compromisso com a verdade e, informa que todas as medidas judiciais cabíveis, já estão sendo adotadas contra os irresponsáveis que tentam macular e denegrir a sua honra e imagem, bem como, de sua família”, conclui o comunicado divulgado no perfil de Andressa Suita.

Andressa Suita (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Andressa Suita posta vídeo treinando e mostra como mantém o bumbum sarado

O post Esposa de Gusttavo Lima se manifesta após acusações de ser pivô de briga com Thiago Brava foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.