Esposa de Gusttavo Lima se manifesta após acusações de ser pivô de briga com Thiago Brava
Andressa Suita usou suas redes sociais na noite desta última quarta-feira (10), e se pronunciou pela primeira vez sobre a acusação de que seria o pivô de uma suposta treta entre seu marido, Gusttavo Lima, e Thiago Brava.
Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital repudiou, através da assessoria jurídica, as acusações levantadas. “A assessoria jurídica da modelo Andressa Suita, por meio de seu advogado Cláudio Bessas, vem esclarecer que as falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava”, iniciou.
“São totalmente inverídicas, não passando de apelativo sensacionalismo, com o cunho de enganar seus seguidores e leitores. Andressa não teve qualquer contato com a esposa de Thiago Brava, sra. Lisa Ritter, nem tão pouco, criou a repudiante e fantasiosa situação narrada na matéria, orquestrada e veiculada de forma leviana, atribuindo a ela (Andressa), que tenha feito qualquer exigência em relação à vida pessoal ou profissional de seu marido Gusttavo Lima”, continuava a nota.
“Diante da propagação das notícias falsas veiculadas, a influenciadora reitera seu compromisso com a verdade e, informa que todas as medidas judiciais cabíveis, já estão sendo adotadas contra os irresponsáveis que tentam macular e denegrir a sua honra e imagem, bem como, de sua família”, conclui o comunicado divulgado no perfil de Andressa Suita.
