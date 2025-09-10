fechar
Andressa Suita posta vídeo treinando e mostra como mantém o bumbum sarado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/09/2025 às 18:38
Andressa Suita posta vídeo treinando e mostra como mantém o bumbum sarado
Andressa Suita posta vídeo treinando e mostra como mantém o bumbum sarado - Observatório dos Famosos

A modelo Andressa Suita, que é esposa de Gusttavo Lima, resolveu dividir alguns registros do seu treino com os fãs nas redes sociais. No Instagram Stories, ela publicou vídeos realizando alguns exercícios e chamou atenção com seu bumbum sarado.

Na legenda do post, ela aproveitou para incentivar seus seguidores a praticarem atividades físicas: “Já treinou hoje? Se não, corre que ainda dá tempo!”, avisou a mãe de Gabriel e Samuel.

Em outro vídeo, ela disse que não estava disposta a treinar hoje, mas resolveu deixar a preguiça de lado: “Minha mente estava dizendo para eu não treinar, mas eu resolvi não escutá-la”, afirmou a mulher do cantor Gusttavo Lima.

Andressa Suita está grávida?

Apesar de já ser mãe de dois meninos, Andressa Suita não esconde o sonho de ser mãe de uma menina. A modelo falou sobre o assunto ao negar os rumores de que estava grávida novamente.

“Lá em casa são três homens, a testosterona reina, tô precisando de uma menininha para dar uma equilibrada e dividir a atenção”, brincou Andressa, em entrevista ao jornalista Leo Dias. “Vou deixar nas mãos de Deus. Quando for o momento certo, tudo vai se encaixar”, destacou Andressa.

