Gusttavo Lima revela conselho curioso que recebeu de Leonardo: “Não esquece”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Um dos principais nomes da música sertaneja, Gusttavo Lima é um dos grande amigos de Leonardo. Com 27 de anos de diferença, os artistas não se limitam à idade, e possuem semelhanças e afinidade.

“Não esquece”

Em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, o ‘Embaixador’ destaca o jeito simples do amigo como sua principal característica. “A gente fala a mesma língua. Somos seres interioranos, bem simples. Leonardo é um cara que não esquece de onde veio, assim como eu. O que nos traz felicidade são as coisas da antiga: jogar um truco, beber uma cachacinha, fazer uma pescaria”, iniciou.

“Essa conexão que temos com o interior e de também não ter papas na língua (risos). Sem falar que ele é um cara que se preocupa com você. Toda semana ele me manda mensagem”, contou Gusttavo Lima.

O cantor lembrou, ainda, do conselho que recebeu de Leonardo, assim que se tornaram amigos. “Sua barriga é um brejo e nossa vida é engolir sapos. Não se esqueça disso”, revelou ele.

VEJA MAIS: Após citar Leo Santana, Andressa Urach expõe transa com Gusttavo Lima: ‘Gostoso’

O post Gusttavo Lima revela conselho curioso que recebeu de Leonardo: “Não esquece” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.