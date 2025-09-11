Thiago Brava fala sobre desentendimento com Gusttavo Lima
Clique aqui e escute a matéria
Após a conversa durante um show em 6 de setembro, Thiago Brava usou as redes sociais para falar sobre os boatos envolvendo Gusttavo Lima. “Não tem briga entre mim e o Gusttavo”, afirmou o cantor.
Ele explicou que tudo começou por causa de uma piada feita no palco. “A gente fez a piada do pai, coisa que falamos entre amigos”, contou, reforçando a boa relação entre eles.
Veja também: Esposa de Gusttavo Lima se manifesta após acusações de ser pivô de briga com Thiago Brava
Segundo Thiago Brava, não existe qualquer desentendimento. “Fizemos um show juntos em São Luís, e meu pai me deu carona de volta para Goiânia”, brincou.
Para encerrar, o músico garantiu que tudo está bem. “Podem ficar tranquilos que o prefeito e o presidente estão em paz”, disse, ressaltando que a amizade segue firme após o episódio.
O post Thiago Brava fala sobre desentendimento com Gusttavo Lima foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.