Thiago Brava fala sobre desentendimento com Gusttavo Lima

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/09/2025 às 10:48
Após a conversa durante um show em 6 de setembro, Thiago Brava usou as redes sociais para falar sobre os boatos envolvendo Gusttavo Lima. “Não tem briga entre mim e o Gusttavo”, afirmou o cantor.

Ele explicou que tudo começou por causa de uma piada feita no palco. “A gente fez a piada do pai, coisa que falamos entre amigos”, contou, reforçando a boa relação entre eles.

Segundo Thiago Brava, não existe qualquer desentendimento. “Fizemos um show juntos em São Luís, e meu pai me deu carona de volta para Goiânia”, brincou.

Para encerrar, o músico garantiu que tudo está bem. “Podem ficar tranquilos que o prefeito e o presidente estão em paz”, disse, ressaltando que a amizade segue firme após o episódio.

