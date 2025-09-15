Virginia Fonseca lança agência própria após fim de sociedade com Zé Felipe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora cria VF Digital e segue carreira independente após divórcio com o cantor; saiba todos os detalhes da nova aposta da empresária.

Virginia Fonseca encerrou sua participação na Talismã Digital, empresa que administrava junto com o ex-marido Zé Felipe e a ex-sogra Poliana Rocha.

A decisão acompanha o término do casamento de cinco anos e marca o início de sua trajetória independente no mercado de comunicação, com a criação da VF Digital.

Os seguidores perceberam a mudança quando Virginia começou a usar um novo e-mail corporativo ligado à nova marca. Desde agosto, circulavam rumores sobre alterações nos negócios, após reuniões da influenciadora nas instalações da Talismã.

Assessores de Virginia e membros de sua equipe compartilharam reflexões sobre o momento. Herbert Gomes comentou: "Cada um oferece aquilo que tem e doa aquilo que quer. Essa é a verdade", enquanto Maressa Lopes afirmou: "Pode ser que não imediatamente, mas acredite, o universo retribui luz com luz. Quem é amor, nunca perde".

A assessoria confirmou ao portal LeoDias que a Talismã Digital será extinta com o divórcio, enquanto Zé Felipe segue com a Talismã Music, focada em música e novas produções.

