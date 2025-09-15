Gracyanne Barbosa elogia bumbum de Letticia Munniz: ‘Tem mais que eu’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Nos bastidores do Domingão do dia 14, Letticia Munniz, de 35 anos, voltou a brincar com Gracyanne Barbosa, de 41, durante a passagem das duas pelo Dança dos Famosos. Em clima de descontração, a ex-BBB aproveitou para elogiar a boa forma da musa fitness.

“Cara, que bunda!”, comentou Gracyanne, rindo e dando tapinhas no bumbum da amiga. Sem perder o humor, Letticia respondeu: “Então por que você trouxe a sua hoje, não deixou só a minha?”.

Veja também: Estrela da Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa revela se pretende viver novo amor

Pedido inusitado no camarim

Na conversa, Gracyanne ainda perguntou sobre a medida do quadril da apresentadora, que confessou não saber. “Tem muito mais que eu”, observou a musa fitness, divertindo as duas.

Para encerrar, Letticia fez um pedido direto: “Eu quero ficar com a bunda igual à sua. Me leva para treinar?”, pediu, tirando mais uma selfie.

O post Gracyanne Barbosa elogia bumbum de Letticia Munniz: ‘Tem mais que eu’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.