Gracyanne Barbosa elogia bumbum de Letticia Munniz: ‘Tem mais que eu’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/09/2025 às 10:27
Nos bastidores do Domingão do dia 14, Letticia Munniz, de 35 anos, voltou a brincar com Gracyanne Barbosa, de 41, durante a passagem das duas pelo Dança dos Famosos. Em clima de descontração, a ex-BBB aproveitou para elogiar a boa forma da musa fitness.

Cara, que bunda!”, comentou Gracyanne, rindo e dando tapinhas no bumbum da amiga. Sem perder o humor, Letticia respondeu: “Então por que você trouxe a sua hoje, não deixou só a minha?”.

Pedido inusitado no camarim

Na conversa, Gracyanne ainda perguntou sobre a medida do quadril da apresentadora, que confessou não saber. “Tem muito mais que eu”, observou a musa fitness, divertindo as duas.

Para encerrar, Letticia fez um pedido direto: “Eu quero ficar com a bunda igual à sua. Me leva para treinar?”, pediu, tirando mais uma selfie.

