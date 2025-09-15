Gracyanne Barbosa elogia bumbum de Letticia Munniz: ‘Tem mais que eu’
Nos bastidores do Domingão do dia 14, Letticia Munniz, de 35 anos, voltou a brincar com Gracyanne Barbosa, de 41, durante a passagem das duas pelo Dança dos Famosos. Em clima de descontração, a ex-BBB aproveitou para elogiar a boa forma da musa fitness.
“Cara, que bunda!”, comentou Gracyanne, rindo e dando tapinhas no bumbum da amiga. Sem perder o humor, Letticia respondeu: “Então por que você trouxe a sua hoje, não deixou só a minha?”.
Pedido inusitado no camarim
Na conversa, Gracyanne ainda perguntou sobre a medida do quadril da apresentadora, que confessou não saber. “Tem muito mais que eu”, observou a musa fitness, divertindo as duas.
Para encerrar, Letticia fez um pedido direto: “Eu quero ficar com a bunda igual à sua. Me leva para treinar?”, pediu, tirando mais uma selfie.
