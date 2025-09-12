Gracyanne Barbosa revela perda de 11 kg durante Dança dos Famosos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A musa fitness surpreendeu os fãs ao contar que perdeu peso desde o início da competição e celebrou a mudança que a ajudou a ganhar leveza nos ensaios

Gracyanne Barbosa é um dos destaques da nova temporada do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck.

Sempre dedicada, ela contou que decidiu mudar o corpo para conquistar mais leveza nos movimentos e melhorar seu desempenho na competição.

Detalhes sobre a perda de peso

Nas redes sociais, a musa fitness confirmou que eliminou 11 kg desde o começo do programa. A meta inicial era perder 8 kg, mas o resultado superou as expectativas. "Entrei no Dança com 86,6 kg. Agora estou com 75,150 kg e me sinto muito mais leve para dançar", explicou.

Surpresa com o progresso, Gracyanne afirmou que nem ela mesma acreditava no quanto poderia emagrecer. "Estou passada, nem eu imaginava que podia tanto", declarou nos stories.

Pouco depois da revelação, a influenciadora apareceu de top e calcinha fio-dental, exibindo o físico definido e brincando sobre o esforço nos ensaios. "Quero fazer tudo que puder para aprender. Aqueles giros no alto... Não quero matar meu professor", disse aos risos.

No último final de semana, os participantes do Dança dos Famosos tiveram que encarar o ritmo do forró em apresentações em dupla. A cada rodada, os competidores acumulam pontos que podem ser decisivos para garantir vaga nas próximas fases.

