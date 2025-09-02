Ex-cunhada de Belo alfineta atual namoro do cantor: “Não torço”
Clique aqui e escute a matéria
Giovanna Jacobina foi sincera ao abrir o jogo sobre o que acha do atual relacionamento do cantor Belo, seu ex-cunhado, que foi casado com sua irmã, Gracyanne Barbosa.
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a influenciadora digital e ex-BBB comentou sobre sua relação com seu ex-cunhado, e que mesmo após a separação, o carinho entre eles permanece.
“Considero ele como meu pai há muitos anos, tenho um carinho muito grande por ele”, afirmou Giovanna Jacobina. Sincera, ela alfinetou o relacionamento de Belo com a influenciadora Rayane Figliuzzi.
“Não torço”
“O relacionamento que ele está, lógico, não é o que eu torço, torço pela família desde que sou pequenininha continuar assim, mas quero ele feliz, quero minha irmã feliz e torço muito pelos dois”, pontuou ela, que é uma das participantes do Tília Weekend, reality de 96 horas ao vivo da cantora Tília, que promete reunir artistas, influenciadores e criadores de conteúdo em um resort no Rio de Janeiro.
VEJA MAIS: Giovanna, do BBB 25, revela planos de realizar cirurgia plástica no bumbum: “Muito xoxa”
O post Ex-cunhada de Belo alfineta atual namoro do cantor: “Não torço” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.