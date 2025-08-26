fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Gracyanne Barbosa quebra silêncio sobre polêmica de diploma em Direito

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/08/2025 às 8:45
Gracyanne Barbosa quebra silêncio sobre polêmica de diploma em Direito
Gracyanne Barbosa quebra silêncio sobre polêmica de diploma em Direito - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Gracyanne Barbosa quebrou o silêncio pela primeira vez sobre uma polêmica que envolveu o seu nome ao longo dos últimos meses. Isso porquê, para quem não sabe, a musa fitness foi desmentida de que teria sido formada em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ao contrário do que a própria havia afirmado em diversas entrevistas.

Em entrevista ao jornal O Globo, a influenciadora digital e ex-BBB comentou acerca do assunto. “Sempre fui muito clara e verdadeira sobre a minha trajetória desde que saí do Mato Grosso do Sul para estudar”, iniciou.

“Não entendi a tentativa de questionar a minha formação, que eu sequer exerço, para me descredibilizar”, disparou Gracyanne Barbosa. “Prefiro, como já tenho feito, seguir confiante nos caminhos que escolhi para mim”, concluiu.

A lenda de que Gracyanne Barbosa seria formada em Direito circulou por anos pelos corredores da Faculdade Nacional de Direito (FND) da UFRJ, no Centro do Rio. Curiosamente, em 2018, a ex-mulher de Belo foi homenageada por estudantes do curso, que estamparam seu nome e rosto nas camisas do centro acadêmico, com o título de “Ilustríssima”.

VEJA MAIS: Gracyanne Barbosa se pronuncia sobre rivalidade e polêmicas com atual namorada de Belo

O post Gracyanne Barbosa quebra silêncio sobre polêmica de diploma em Direito foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

BBB 25: Gracyanne Barbosa pede perdão a Diego Hypólito: “Cabe a mim reconhecer meu erro”
BBB

BBB 25: Gracyanne Barbosa pede perdão a Diego Hypólito: “Cabe a mim reconhecer meu erro”
Gracyanne Barbosa vira evangélica após passagem polêmica no BBB
BBB

Gracyanne Barbosa vira evangélica após passagem polêmica no BBB

Compartilhe

Tags